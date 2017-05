Ligue 1 - Défaite sur tapis vert contre Lyon, trois rencontres à huis clos : Bastia s'en tire bien

Le SC Bastia connaît désormais sa sanction. A la suite du match interrompu à Furiani entre Bastia et l'Olympique Lyonnais le 16 avril dernier, la commission de discipline de la LFP a infligé une défaite sur tapis vert au club corse ainsi que trois rencontres à huis clos et sur terrain neutre.

La LFP, réunie jeudi soir, a auditionné pendant plusieurs heures les dirigeants du club et ainsi décidé "de sanctionner le SC Bastia de trois matchs à huis clos délocalisés et de fermer l’espace visiteurs du SC Bastia pour quatre rencontres disputées à l’extérieur."

L'un de ces trois matches à huis clos délocalisé a déjà été purgé dans le cadre de la mesure conservatoire, tout comme la fermeture de l'espace visiteur pour une rencontre disputée à l'extérieur. Bastia avait en effet joué le match contre Rennes (1-0) à Fos-sur-Mer. Le club recevra donc, dans les mêmes conditions, Lorient le 14 mai ainsi que leur premier adversaire à domicile la saison prochaine.

"Concernant le résultat de la rencontre, la Commission décide de donner match perdu par pénalité au SC Bastia", a annoncé la LFP. L'Olympique Lyonnais récupère ainsi les trois points de la victoire sur tapis vert ce qui permet au club de Jean-Michel Aulas de prendre quatre points d'avance sur Bordeaux, cinquième.

Pas de retrait de point malgré un sursis

De plus, Anthony Agostini, directeur des services du SC Bastia, a été suspendu "pour une durée de six mois dont deux avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles". Impliqué dans une bagarre avec le gardien lyonnais Anthony Lopes, il est sur le coup d'une procédure judiciaire.

En revanche, Bastia échappe au retrait de point malgré une mesure, avec sursis, prise après les cris racistes à l'encontre Mario Balotelli. Ces faits restent inscrits au casier du club. L'actuelle lanterne rouge de Ligue 1 peut donc espérer arracher son maintien dans l'élite sur le rectangle vert, elle qui pointe à deux points de la 17e place à trois journées de la fin. Oui, décidément, le SC Bastia s'en tire bien.