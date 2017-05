Mbappé aurait tranché, il souhaiterait rejoindre le Real Madrid cet été

"Il veut venir". Marca en est persuadé, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid cet été. Révélation européenne de la saison, l'attaquant monégasque de 18 ans fait l'objet de toutes les convoitises et de toutes les rumeurs, lui le grand fan du Real Madrid qui a grandi avec des posters de Cristiano Ronaldo dans sa chambre.

Mercredi, les médias italiens avaient annoncé que l'AS Monaco avait refusé 85 millions d'euros pour son prodige en provenance de Manchester United et que l'ASM n'entendait pas négocier en-dessous de 120 millions d'euros. Dans le même temps, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev répétait dans le supplément de La Gazzetta dello Sport son attachement à Mbappé, qu'il considère "comme son fils", tout en ajoutant que Monaco "n'empêche personne de partir" et que "c'est le joueur qui doit nous le demander".

Le Real Madrid le veut dès cet été

Et c'est là que l'information de Marca prend tout son poids. Si le journal madrilène n'avance pas que Mbappé a réclamé à partir, il prétend que le joueur et son entourage donnent leur priorité au projet du Real Madrid en cas de départ, devant celui par exemple du PSG ou de Manchester United. Initialement, le Real Madrid souhaitait obtenir une option préférentielle sur Mbappé en vue d'un transfert à l'horizon 2018. L'idée qu'il soit recruté cet été puis prêté dans la foulée avait aussi été évoquée. Mais les dernières performances du néo-international français, en Ligue des champions notamment, auraient poussé le Real Madrid à miser sur lui dès cet été, quitte à sortir plus de 100 millions d'euros pour y parvenir.

Vidéo - Zidane : "Mbappé a failli signer au Real" 00:34

Un été en plus électoral au Real Madrid puisque Florentino Pérez va tenter de briguer un cinquième mandat en juillet et rêve d'offrir à ses socios un nouveau galactique. Recruter le talent européen le plus courtisé du marché, quel que soit son prix, entrerait assurément dans cette logique. Sportivement parlant, Alvaro Morata est pressenti pour quitter la Maison Blanche à l'issue de la saison, lassé d'être la doublure de Karim Benzema. Statut dont pourrait plus facilement se contenter dans un premier temps Kylian Mbappé sachant que Morata, en étant doublure, a quand même déjà disputé 38 matches cette saison avec le Real Madrid et que Benzema fêtera en décembre prochain ses 30 ans.

L'information venant d'un journal pro-Real, il convient toutefois de la prendre avec prudence, même si l'affection de Mbappé pour le club merengue n'est pas nouvelle et rend donc plus que jamais crédible l'idée qu'il donne sa préférence au club espagnol. Rappelons aussi que le 28 mars dernier, après le match amical perdu face à l'Espagne, Kylian Mbappé avait déclaré ceci en réponse à des questions de journalistes madrilènes : "Le Real Madrid, c’est un club où il faut aller quand on est bien mature et au sommet de son art. Je ne pense pas être au sommet de mon art actuellement". Cinq semaines plus tard, la réflexion de l'homme aux 24 buts cette saison aurait-elle changé ?