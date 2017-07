MERCATO - Thiago Maia, la nouvelle star du LOSC

Chelsea, Paris, Liverpool… La foule des courtisans qui se pressaient devant Thiago Maia témoigne des promesses qu'il a semées au Brésil depuis 17 ans. Mais c'est à Lille que le champion olympique a finalement choisi de poursuivre sa progression. Il a signé ce mardi un contrat de cinq ans et Lille a déboursé la plus grosse indemnité de transfert de son histoire, 14 millions d'euros, pour convaincre Santos. Luis Campos a joué un rôle clé dans ce feuilleton. Très attiré par le PSG, le jeune milieu de terrain de 20 ans a été sensible aux arguments du directeur sportif nordiste. A Lille, il est assuré d'avoir un rôle majeur dans le onze, ce qui n'était pas encore le cas chez les cadors de Ligue des champions.

Thiago Maia a donc choisi le palier intermédiaire. "Je suis très heureux de pouvoir saisir cette opportunité", a-t-il commenté sur le site officiel des Dogues. "Nous en avons longuement discuté avec ma famille et avons pensé que le LOSC était le meilleur endroit pour évoluer, apprendre, progresser." Avec plus de 100 matches sous les couleurs de Santos et incontournable dans toutes les catégories d'âge de la Seleçao, il s'est imposé comme l'un des tous meilleurs joueurs du championnat brésilien. Lille récupère un crack potentiel et muscle un peu plus ses ambitions avec un mercato frénétique.