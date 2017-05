Mercato : 120 millions d'euros pour Kylian Mbappé ? Monaco dit non au Real Madrid

Vadim Vasilyev avait prévenu, "Kylian Mbappé n'a pas de prix, pas même 100 millions d'euros". Des paroles en l'air ? Pas vraiment, si l'on se fie aux informations du Telegraph. Le quotidien anglais explique que l'AS Monaco a refusé "ces derniers jours" une offre du Real Madrid avoisinant les 120 millions d'euros. Celle-ci aurait évidemment battu la somme dépensée par Manchester United pour recruter Paul Pogba. A savoir environ 105 millions d'euros.

Auteur de quinze buts en Ligue 1 et de six en Ligue des champions, l'attaquant de l'ASM est, à 18 ans, la grande révélation de l'année, lui qui a largement contribué à la magnifique saison de son équipe. Les sollicitations se feront donc de plus en plus intenses dans les semaines à venir. Mais la direction du club de la Principauté n'a pas l'intention de le lâcher. Et il n'a pas besoin financièrement de le vendre.

"Cela fait partie de notre modèle que certains joueurs partent pour équilibrer notre budget. Mais nous sommes bien plus forts financièrement qu'il y a quelques années", avait confié jeudi dernier le vice-président de l'ASM à SFR Sport.

L'ASM n'a qu'un seul souhait : prolonger Mbappé

Sur ce point-là aussi, Vadim Vasilyev a été très clair. L'objectif de l'ASM est de faire signer un nouveau contrat à son attaquant, qui est lié au club jusqu'en 2019. "Le plan est de tout faire pour le prolonger et de tout faire pour qu'il dispute une saison supplémentaire avec nous", a lancé au Telegraph le vice-président de Monaco.

"Cela dépendra aussi du joueur", a-t-il ajouté. Avant de préciser son propos : "Nous ferons une offre pour prolonger son contrat. Et nous espérons qu'il l'accepte et reste avec nous. Je pense que cela se fera au cours du mois de juin, avant que la saison ne débute."

Reste maintenant à connaître les intentions du joueur, qui reste discret à ce sujet. La sérénité dont il faut preuve devant la presse incite en tout cas à l'optimisme.