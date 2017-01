Mercato - 68 millions cet hiver, 143 millions cette saison : Paris a recassé sa tirelire

68 millions, un hiver record

C'est un hiver qui restera dans les mémoires au PSG. Paris a déjà dépensé au moins 68 millions d'euros durant ce mercato. Les montants n'ont pas été communiqués. Mais le transfert de Julian Draxler avoisinerait les 38 millions d'euros hors bonus. Et pour Gonçalo Guedes, le PSG, qui a aussi enregistré cet hiver l'arrivée de Giovani Lo Celso après l'avoir acheté cet été, a offert 30 millions d'euros au Benfica Lisbonne (avec 7 millions d'euros de bonus).

Durant le mercato hivernal, ce n'est pas courant. En général, les clubs font des retouches à ce moment de la saison. Et le PSG n'avait d'ailleurs jamais dépensé autant lors d'une fenêtre des transferts hivernale. Depuis l'arrivée des propriétaires qatariens en 2011, le club parisien a presque toujours attendu l'été pour s'offrir ses stars et ses espoirs, quitte à les signer l’été et attendre pour les voir arriver. A l’instar de Lo Celso, Lucas a ainsi débarqué dans la capitale française en janvier 2013 après avoir été acheté l’été précédent pour 40 millions d’euros. En cours de saison, Nasser Al-Khelaïfi et la cellule de recrutement parisienne n’ont en fait pas pour habitude d’affoler le marché.

Cela n’a pas été toujours le cas bien entendu. Sans surprise, le premier marché des transferts hivernal de l’ère QSI a ainsi été le plus actif pour le PSG. En 2012, Thiago Motta (11.5 M€), Alex (5 M€) et Maxwell (3.5 M€) avaient rejoint le navire parisien. Mais depuis, Paris s'était montré beaucoup plus calme, notamment lors des deux derniers hivers. Bien sûr, il y a des exceptions. En 2014, Paris n'avait par exemple pas hésité à investir 25 millions pour Yohan Cabaye. Ce chiffre n'a cependant rien à voir avec le total de cet hiver, où Paris a sorti le chéquier.

2016-2017, une saison dépensière

Freiné par le fair-play financier à partir de 2014, le PSG a enfin pu se lâcher à nouveau en 2016. Et il l'a fait dans les grandes largeurs pour tenter de donner un nouveau souffle à son projet après le départ de Zlatan Ibrahimovic et l’arrivée d’Unai Emery sur son banc. Cet été, le PSG a ainsi remis la main au portefeuille. Il n'a pas recruté de stars mais a densifié son effectif avec Grzegorz Krychowiak (33.6 M€), Jesé (25M€), Giovani Lo Celso (10M€), Thomas Meunier (6 M€) et Hatem Ben Arfa qui était libre.

Le souci, c'est que ces recrutements n'ont pas été à la hauteur des attentes notamment en ce qui concerne Jesé, Krychowiak ou encore Ben Arfa. Du coup, Paris tente de corriger le tir cet hiver. En saisissant les opportunités qui se présentent. Quitte à recasser sa tirelire ce qui forcera le champion de France à vendre à un moment donné pour équilibrer sa balance et respecter les règles du fair play financier.

Entre cet été et cet hiver, Paris a en tout cas déjà injecté pas moins de 142 millions d'euros sur le marché. Une somme qui se rapproche des 150 millions investis en 2012-2013. Cette saison-là, Paris avait attiré notamment Thiago Silva, Lucas ou encore Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic et Marco Verratti… Une très jolie cuvée, qui a été la base des succès parisiens ces dernières saisons. Celle de 2016-2017 va d’ailleurs avoir du mal à tenir la comparaison. Sauf si Julian Draxler, Gonçalo Guedes et Giovani Lo Celso exploitent leur potentiel sur le long terme.