Mercato : Bielsa sur le banc du LOSC ? "Plutôt en fin de saison"

Voilà qui va calmer les plus optimistes. Invité de l'émission Téléfoot ce dimanche matin, Gérard Lopez a répondu aux questions concernant la nomination attendue de Marcelo Bielsa au poste d'entraîneur. Et le nouvel actionnaire majoritaire du LOSC a quelque peu joué la montre concernant la venue du coach argentin. "Ce sera plutôt en fin de saison, a réagi l'homme d'affaire luxembourgeois. Pour l'instant c'est du 50-50".

Lopez a bien confirmé de nombreux et récurrents contacts avec "El Loco", qui reste sa priorité pour diriger l'équipe nordiste. Mais aucun accord ne devrait être trouvé entre les deux parties dans les prochains jours comme un temps annoncé. Dans une interview accordée à So Foot, le patron des Dogues assure cependant avoir Bielsa "régulièrement au téléphone". "Il aime beaucoup notre projet." Pour le moment, les dirigeants lillois semblent faire confiance à Patrick Collot. L'ancien adjoint de Frédéric Antonetti assure un intérim convaincant et est bien parti pour finir la saison avec les Dogues.

Gérard Lopez s'est par ailleurs dit "tout à fait confiant" quant à son passage devant la DNCG, le gendarme financier du foot français, programmé cette semaine. La DNCG doit valider le plan de reprise du club et le nouveau budget avant que des investissements puissent être effectués sur le marché des transfert. Le LOSC piste notamment le Néerlandais Anwar El Ghazi de l'Ajax Amsterdam et le Brésilien Luiz Araujo de Sao Paulo).