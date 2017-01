Mercato : Condamné au banc au PSG, Ikoné vient renforcer Montpellier

Au lendemain de l'accord trouvé avec l'OM au sujet de Morgan Sanson, le MHSC a officialisé l'arrivée sous forme de prêt de Jonathan Ikoné, jeune ailier gauche de 18 ans, passé pro au PSG l'été dernier.

Auteur de six apparitions avec l'équipe première parisienne cette saison, dont la plus récente face à Metz en quart de finale de Coupe de la Ligue (2-0), le natif de Bondy va pouvoir poursuivre sa progression dans un club où sa perspective de temps de jeu sera supérieure.



A Paris, où il jouait déjà très peu en équipe première, l'arrivée hivernale de Julian Draxler a scellé définitivement ses chances de jouer plus en deuxième partie de saison. Montpellier obtient de son côté un renfort offensif bienvenu suite à la grave blessure de Casimir Ninga en octobre dernier.