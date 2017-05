Mercato : Der Zakarian vers un retour aux sources à Montpellier

Ce ne sera pas pour déplaire aux nostalgiques. Le Midi Libre annonce mardi que Michel Der Zakarian va vraisemblablement succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc de Montpellier la saison prochaine. Le technicien de 54 ans, devrait signer à l'issue de la saison un contrat de trois ans pour respecter la volonté du président délégué Laurent Nicollin, "qui désire s'inscrire dans la durée", selon le journal. Depuis le départ de René Girard en 2013, Montpellier a consommé quatre entraîneurs en quatre saisons.

L'actuel entraîneur de Reims devra se libérer de la dernière année de contrat qui le lie avec le club champenois qu'il avait rejoint en début de saison. Il prendrait la succession de Jean-Louis Gasset qui avait annoncé vendredi son départ de Montpellier où il a assuré ce qu'il appelle "la mission du maintien", après avoir passé quatre mois à la tête de l'équipe héraultaise en remplacement de Frédéric Hantz, démis de ses fonctions fin janvier. Der Zakarian devrait retrouver la Ligue 1 qu'il a connu au cours de ses deux mandats à Nantes (2007-2008, et 2012-16) où ce Marseillais d'adoption, né à Erevan (Arménie) a été formé. Ce technicien, réputé pour sa rigueur, a par ailleurs dirigé durant trois saisons (2009-12) Clermont (L2).

L'ancien défenseur central et international arménien effectuerait son retour à Montpellier où il a bouclé sa carrière de joueur (1988-97) après y avoir disputé le quart de finale de la Coupe des Coupes contre Manchester United (1991) et la finale de la Coupe de France face à Auxerre (1994). Il a entamé sa carrière d'entraîneur dans l'Hérault en dirigeant la réserve durant six saisons. A défaut d'une promotion, il a eu la possibilité de quitter Montpellier en 2006 pour avoir sa chance au plus haut niveau. Michel Der Zakarian aurait pour mission de reconstruire une équipe qui pourrait se séparer de joueurs à l'intersaison, en particulier le meneur de jeu Ryad Boudebouz ou l'attaquant Steve Mounié.