Mercato : désireux de quitter l'OL, Alexandre Lacazette aurait choisi l'Atlético

Le 24 mai prochain se disputera à Solna (en Suède) la finale de la Ligue Europa. Si l'Olmypique Lyonnais a grandement hypothéqué ses chances d'y participer mercredi soir, après son revers 4-1 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam en demi-finale aller, ce match constituerait le dernier de la saison des Gones en cas de renversement de situation. Peut-être, donc, le dernier d'Alexandre Lacazette.

C'est ce qu'avance L'Equipe dans son édition du jour, le quotidien sportif faisant état d'une volonté du joueur de 26 ans de quitter (enfin) l'OL cet été "après avoir repoussé son envol du Rhône à plusieurs reprises ces dernières saisons", peut-on y lire. La destination préférentielle est même annoncée : l'Atéltico Madrid d'Antoine Griezmann.

Deux bémols : le TAS et le prix

Laissé de côté par Didier Deschamps lors de la dernière sélection tricolore, Alexandre Lacazette souhaiterait "découvrir un nouveau projet sportif" et "il sera difficile de lui ôter ses envies de départ", avance le journaliste du média sportif. Bémol, et non des moindres, l'Atlético Madrid est pour l'instant interdit de recrutement par la Fifa pour cet été. Le club espagnol attend de fait la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) à la fin du mois avant de pouvoir signer le moindre accord avec un quelconque club.

Autre difficulté dans ce dossier : le prix réclamé par l'Olympique Lyonnais. Selon L'Equipe, qui cite "une source lyonnaise", le club rhodanien espérerait pas moins de 60 millions d'euros (hors bonus) pour se séparer de son buteur lors du mercato estival. Une somme qui pourrait freiner les ardeurs des dirigeants colchoneros, a priori intéressés par le Gone mais qui auront sûrement en tête de conserver en priorité leur entraîneur Diego Simeone et leur joueur vedette Antoine Griezmann en vue de la saison prochaine.

Si l'entourage de Lacazette "affirme que celui-ci s'est mis à l'écart de toute discussion", le club espagnol aurait lui "entamé des démarches concrètes et avancées" ces derniers jours. Un contrat de quatre ou cinq saisons serait même dans les tuyaux. Les prochaines semaines nous en diront plus.