Mercato - En quête d'un buteur de renom, l'OM de Rudi Garcia penserait à Edin Dzeko

Jacques-Henry Eyraud le répète à l'envi, l'OM Champions Project va vraiment se mettre en place à partir de cet été, grâce au marché des transferts. "On a dit qu’on dépenserait 200 millions pour renforcer cette équipe, sans doute sur une durée maximum de quatre ans, a rappelé la semaine dernière le président phocéen sur RMC. On veut être le plus vite possible compétitif. On verra dans quatre ans, on travaille sur un temps long, mais le moment-clé sera l’été prochain, pour jouer les premiers rôles la saison prochaine. Donc il faudra faire ce qu’il faut." Comprenez, dépenser pour renforcer un effectif trop juste et pas encore taillé pour les hautes ambitions de la nouvelle direction marseillaise.

L'OM a besoin d'un grand buteur

En enrôlant cet hiver Morgan Sanson, Patrice Evra, Dimitri Payet et Grégory Sertic contre environ 42 millions d'euros, l'OM s'est renforcé, mais n'a pas comblé toutes ses carences. La principale concerne le poste d'avant-centre et le manque d'alternatives à Bafétimbi Gomis, auteur de 14 buts cette saison. Ne pouvant compter sur Aaron Leya Iseka, trop tendre, ni sur Clinton Njie, qui était encore à la CAN, Rudi Garcia a ainsi aligné Bouna Sarr en pointe vendredi à Metz, pour faire souffler son capitaine. Un coaching perdant qui a révélé au grand jour la pauvreté marseillaise dans ce secteur de jeu. Sachant en plus que Gomis n'est que prêté à l'OM par Swansea (sans option d'achat), la quête d'un voire deux avant-centres sera primordiale pour la direction olympienne cet été.

Rudi GarciaPanoramic

La rumeur Dzeko

C'est dans ce contexte que les premières rumeurs commencent à fleurir sur les bords de la Canebière. Celle du jour nous vient de Bosnie-Herzégovine et plus précisément du média Sport.ba, pas forcément très renommé. Selon cette source qu'il convient donc de prendre avec des pincettes, l'Olympique de Marseille viserait en vue du mercato d'été un certain Edin Dzeko. L'international bosnien est âgé de 30 ans et a inscrit 22 buts toutes compétitions confondues avec l'AS Roma cette saison, dont 15 en Serie A.