Mercato : Entre Diarra et l’OM, la fin est plus proche que jamais

C’était le dénouement le plus probable. Entre l’Olympique de Marseille et Lassana Diarra, le torchon commençait sérieusement à brûler. Mais cela ne sera vraisemblablement plus que de l’histoire ancienne dans les heures qui viennent. Avant le coup d’envoi de Nantes-OM dimanche soir, Stéphane Guy, journaliste de Cana+, a affirmé en citant le président marseillais Jacques-Henri Eyraud que le départ du milieu de terrain marseillais était "imminent". Sans préciser cependant si le contrat de Diarra allait être résilié.

Le joueur n’était pas dans le groupe marseillais pour le déplacement à La Beaujoire, alors que Rudi Garcia l’avait convoqué pour cette rencontre, toujours selon Canal+. Dans son édition de dimanche, L’Equipe indiquait que Diarra ne voulait plus jouer pour l’OM, ce qui aurait motivé son refus de faire partie de ce déplacement. Il avait fait son retour dans le groupe de Rudi Garcia mercredi, lors du match remporté face à Guingamp (2-0). Entré en toute fin de match, alors que le score était acquis, Diarra avait été sifflé par le public du Vélodrome.

Après avoir particulièrement brillé la saison passée, au point de retrouver une place en équipe de France, Diarra souhaitait quitter le club depuis l’été dernier et cherchait un point de chute. Qui, si possible, contribue à lui permettre de payer une amende de 10,5 millions d’euros dans le cadre d’un litige avec son ancien club, le Lokomotiv Moscou. Diarra n’aurait ainsi pas apprécié que l’OM ne fasse pas le moindre geste pour lui, en réglant une partie de l’amende ou en lui augmentant son salaire durant un mercato hivernal où le club phocéen s’est par ailleurs montré dépensier. Le conflit semblait trop compliqué à résoudre. Et le départ du joueur, désormais plus que probable, est certainement mieux pour tout le monde.