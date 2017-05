Mercato : L'AS Monaco officialise l'arrivée de Youri Tielemans (Anderlecht) pour cinq ans

Le champion de France tient déjà sa première recrue de l'été. Et pas n'importe laquelle. Ce mercredi, l'AS Monaco a officialisé le transfert de l'espoir belge Youri Tielemans (20 ans), convoité par les plus grands clubs européens. Le milieu de terrain belge, déjà international, s'est engagé pour cinq ans, jusqu'en 2022. La transaction devrait avoisiner les 25 millions d'euros selon les derniers échos de la presse belge. Et Monaco peut se réjouir : c'est bien l'un des plus grands espoirs européens qui a signé sur le Rocher.

Formé à Anderlecht, celui dont le nom n'est pas inconnu des fans de Football Manager n'a cessé de grandir depuis ses 16 ans et ses premières minutes en pro. Cette saison, il s'est signalé en Jupiler League avec 13 buts et 13 passes tout en étant l'un des cadres du club belge en Ligue Europa. A 20 ans, il pèse déjà 139 matches de championnat et trois sélections.

"L'AS Monaco est un club avec un projet ambitieux, reconnu sur la scène européenne, et qui s'appuie sur les jeunes joueurs. En sélection, Yannick Carrasco m'a beaucoup parlé en bien du club. Tous ces paramètres m'ont encouragé à choisir l'AS Monaco." a expliqué le joueur pour justifier son choix. A première vue, le jeune homme est amené à remplacer Fabinho ou Tiémoué Bakayoko, tous les deux annoncés sur le départ cet été. Surtout, il s'inscrit dans la stratégie monégasque d'attirer des jeunes à très fort potentiel pour les revendre au prix fort quelques années plus tard. Et, si tout va bien, Tielemans devrait suivre la même logique.