Mercato : Le globe-trotter M'Bolhi pose ses valises à Rennes

M'Bolhi est de retour en France ! Né à Paris et formé à l'OM, avec qui il n'a jamais joué en professionnel, le gardien international algérien s'est engagé jusqu'en 2018 avec le Stade Rennais, qui accueille-là son deuxième renfort de l'hiver après le prêt du Lyonnais Aldo Kalulu.

Une arrivée qui s'inscrit dans la continuité du départ de Paul Nardi et qui permet au club breton d'avoir à court terme une nouvelle doublure à Benoît Costil, et à plus moyen terme un potentiel successeur au gardien international français, libre dans six mois.

Actuellement à la CAN avec l' Algérie , M'Bolhi s'est blessé lors du premier match des Fennecs face au Zimbabwe et n'a pas pu tenir sa place ensuite contre la Tunisie . Il est incertain pour le match crucial de ce soir face aux Sénégalais, mais peut se satisfaire d'avoir trouvé un nouveau club, lui qui cirait le banc d' Antalyaspor en Turquie depuis le début de saison."Revenir en France et me rapprocher de ma famille me fait très plaisir, confie le joueur passé aussi par l’Écosse, la Grèce, le Japon, la Bulgarie, la Russie, les USA et aussi brièvement Ajaccio . La Ligue 1 fait partie des meilleurs championnats européens. Le Stade Rennais F.C. est un club sérieux, qui joue le haut de tableau chaque saison et cherche à se faire une place parmi les grands clubs français." s'est félicité M'Bolhi qui retrouvera à Rennes deux coéquipiers de la sélection algérienne, Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane (ce dernier n'a pas été retenu pour la CAN), ainsi que son ancien sélectionneur Christian Gourcuff