Mercato - Manchester United : pour Kylian Mbappé, Monaco aurait dit non à 85 millions d'euros

Kylian Mbappé n'en est qu'à ses premiers émois dans le monde du football mais le nouvel espoir de l'AS Monaco est déjà une attraction. Sur le terrain, d'une part, où ses performances et son audace l'ont propulsé titulaire à 18 ans d'une équipe en passe de remporter la Ligue 1 et qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions. En dehors, aussi, puisque son nom revient avec insistance dans la rubrique mercato des différents médias européens.

La dernière rumeur en date est à mettre au crédit de Gianluca Di Marzio, journaliste italien réputé qui officie pour Sky Sport Italia et qui tient également son propre site d'informations sportives (gianlucadimarzio.com). C'est sur cette plateforme que le reporter a publié mardi à 23 heures un article faisant état d'une offre de 85 millions d'euros émise par Manchester United pour Mbappé et refusée par Monaco.

L'ASM voudrait entre 120 et 140 millions

Selon le média transalpin, l'AS Monaco exigerait entre 120 et 140 millions d'euros pour céder son jeune buteur, alors que le joueur le plus cher de l'histoire (Paul Pogba) a été vendu aux Red Devils l'été dernier pour quelques 105 millions d'euros (hors bonus). Toujours selon Di Marzio, Mbappé préférerait pour sa part rejoindre le Real Madrid (le timing n'est pas précisé) mais le club merengue n'aurait pour l'heure formulé aucune proposition.

A noter que cette "information" a été démentie une heure après la parution de l'article... par Sky Sports. Selon le média anglais, qui cite "une source proche de Monaco", l'ASM n'aurait reçu aucune offre pour Mbappé et ce dernier ne serait pas à vendre.

Un son de cloche qui détonne un rien avec les déclarations de Vadim Vasilyev en personne ce mercredi matin, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Si le président des Rouge et Blanc confirme qu'il souhaite conserver Mbappé la saison prochaine, il ne l'a pas déclaré intransférable. "On fera un point à la fin de la saison", "on n'empêche personne de partir", "c'est le joueur qui doit nous le demander", autant de phrases lâchées par le Russe qui laissent même entendre qu'un départ cet été n'est pas totalement hors de propos. Sur ou en dehors du terrain, le feuilleton Kylian Mbappé ne fait que démarrer.