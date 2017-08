MERCATO - Monaco - Mbappé au PSG ? Vasilyev serait prêt à céder

Onze jours. C'est le délai très court qu'il reste au Paris-Saint-Germain pour boucler son mercato sur un bouquet final : le recrutement de Kylian Mbappé. Alors que les positions semblaient figées, le JDD nous apprend dimanche que Monaco a fini par craquer. L'hebdomadaire précise que Vadim Vasilyev s’est résolu à l'idée de vendre son prodige contre une indemnité qui devrait tourner autour des 180 millions d'euros. Voilà une petite bombe qui pourrait tout débloquer.

Vidéo - S'il n'a pas joué, Mbappé n'inquiète pas ses coéquipiers pour autant 00:44

Parce que le PSG et Kylian Mbappé sont déjà tombés d'accord autour d'un contrat de cinq ans et, malgré l'intérêt de Manchester City, d'Arsenal et surtout du Real Madrid, l'avant-centre de l'ASM a fait son choix : il veut rejoindre Paris. La perspective de jouer avec Neymar et le salaire monstrueux proposé par Paris (près de 18 millions d'euros selon différentes sources) ont fini de le convaincre. Jusqu'ici, seule l'intransigeance de l'ASM, soucieuse de ne pas renforcer son principal concurrent en L1, faisait barrage à la transaction.

Faire rentrer du cash

Mbappé, remplaçant la semaine dernière, n'a même pas été convoqué pour le déplacement de Monaco à Metz vendredi. Un signe de plus que son avenir dans la Principauté s'inscrit en pointillés. Reste l'obstacle du fair-play financier. Après avoir lâché 222 millions d'euros pour Neymar, Paris s'apprêterait avec Mbappé à boucler les deux plus gros transferts de l'histoire en quelques semaines. Il faudra donc faire rentrer du cash. Après le départ de Blaise Matuidi à la Juve, Serge Aurier devrait rapporter près de 25 millions d'euros et son transfert est acté. Selon The Sun, Chelsea s'intéresse à Grzegorz Krychowiak. Mais il faudra sans doute se résoudre à se séparer aussi d’Angel Di Maria et/ou de Lucas pour garnir les caisses et rester dans les clous du fair-play financier. Il ne reste plus que onze jours pour boucler l'arrivée de Mbappé et alléger l'effectif. Onze jours : le compte-à-rebours est lancé.