Mercato PSG - Unai Emery ouvre grand la porte à un départ de Jesé

Il y a une "possibilité de sortie pour Jesé", a dit Emery, interrogé en conférence de presse sur de possibles nouveaux mouvements après les arrivées de l'Argentin Lo Celso et de l'international allemand Julian Draxler. "J'ai parlé avec Jesé, qui a besoin de jouer, pour le rythme, pour la confiance, et la possibilité de sortie de Jesé existe", a-t-il ajouté.

Unai Emery n'a pas donné d'autre indication au sujet de la possible destination de l'attaquant espagnol, transféré l'été dernier du Real Madrid et qui ne figure pas dans le groupe parisien pour la rencontre amicale face au Club africain, mercredi soir à Radès, près de Tunis. Depuis fin décembre, plusieurs médias évoquent un possible départ du joueur, citant notamment un éventuel prêt à Las Palmas en Espagne.

Lo Celso et Draxler "ont besoin de temps"

Les nouveaux venus, les milieux offensifs Lo Celso et Julian Draxler, sont en revanche bien présents en Tunisie, Unai Emery laissant entendre qu'ils pourraient disputer un bout de match mercredi. "Nous allons avoir demain matin (mercredi) un petit entraînement (...) pour le match de l'après-midi. Normalement, tous les joueurs qui sont ici et qui sont bien devraient jouer", a-t-il relevé.

Draxler, dont le transfert a été officialisé mardi, "a fait son premier entraînement aujourd'hui", avant le départ pour Tunis. Avec Lo Celso, "ils ont besoin de temps pour l'adaptation", "pour progresser", mais "ce sont des joueurs avec la qualité pour jouer" au PSG, a commenté l'entraîneur espagnol.

Il a refusé d'aborder la perspective d'autres renforts. "On veut seulement penser à travailler pour le match de demain, pour le match de samedi", en coupe de France face à Bastia. "Et après, si (on a besoin de) quelque chose pour améliorer l'équipe, on va en parler", a-t-il souligné. "C'est clair que notre objectif en championnat est de finir premier, et aujourd'hui nous sommes 3e. (...) Nous sommes très motivés pour changer ça", a poursuivi Emery.