Metz bat Nancy (2-1) et se donne de l'air, Saint-Etienne s'impose à Guingamp (0-2)

Metz - Nancy : 2-1

Metz a fait un nouveau pas vers le maintien. Vainqueur d'une courte tête face à l'AS Nancy (2-1), le club grenat s'est très sérieusement rapproché du maintien. C'est Opa Nguette qui a offert le succès à ses coéquipiers en marquant après le retour des vestiaires (53e). Très animé, ce derby n'aura pas manqué de piquant. Les hommes de Philippe Hinschberger avaient ouvert le score grâce au prometteur Ismaïla Sarr (29e) avant que Faitout Maouassa n'égalise avant la pause (44e). Cette défaite laisse l'ASNL a une très mauvaise 19e place.

Ce qu'on en retient Les hommes de Pablo Correa n'ont gagné qu'un seul match en onze rencontres depuis début février...

Metz a signé une belle opération face à Nancy dans la course au maintien lors du derby lorrainGetty Images

Guingamp - Saint-Etienne : 0-2

Saint-Etienne a renoué avec la victoire. Après trois matches sans succès en Ligue 1, les Stéphanois se sont imposés à Guingamp (0-2) grâce à un but de Vincent Pajot, de la tête, sur un coup franc bien botté par Jordan Veretout (61e), et un penalty de Romain Hamouma (86e). Les Verts, septièmes au classement, reviennent provisoirement à trois longueurs de Marseille, sixième. Guingamp est dixième au classement.

Ce qu'on en retient : L'espoir d'une qualification européenne, mince, mais toujours intacte pour Saint-Etienne si la 6e place devait être qualificative en fin de saison.

Arnaud Nordin devance Lucas Deaux lors de Guingamp - Saint-EtienneGetty Images

Nantes - Lorient : 1-0

Sur le fil, les Canaris ! Un coup de tête parfaitement placé d'Emiliano Sala sur un centre de Léo Dubois dans les derniers instants de la partie (89e) a permis à Nantes de prendre le dessus sur Lorient à La Beaujoire (1-0). Les hommes de Sergio Conceiçao, huitièmes à un point de Saint-Etienne, restent en embuscade pour l'Europe. Lorient, 16e, n'a provisoirement qu'un point d'avance sur Caen (17e) et deux sur Dijon, 18e et barragiste.

Ce qu'on en retient : Le scénario cruel pour Lorent, qui perd un point précieux dans la course au maintien.

Valentin Rongier en duel avec Arnold Mvuemba lors de Nantes-LorientGetty Images

Montpellier - Lille : 0-3

Lille enchaîne. Après avoir dominé Guingamp la semaine passée, les Dogues ont gagné sur le même score (0-3) à Montpellier avec un penalty de Nicolas De Préville (13e), un coup de tête de Xeka sur un centre de Rony Lopes (56e) et un but du jeune Martin Terrier, entré en cours de jeu (75e). Le LOSC passe la barre symbolique des 42 points et occupe la 11e place du classement avec 43 unités. Montpellier, 13e avec 39 points, n'est pas encore totalement tiré d'affaire.

Ce qu'on en retient : La maintien assuré pour Lille. Les Dogues vont pouvoir respirer après une saison un peu étouffante.

Nicolas De Préville félicité après avoir ouvert le score pour Lille à MontpellierGetty Images

Bastia - Rennes : 1-0

Bastia est toujours en vie dans la course au maintien. Une semaine après leur défaite à Bordeaux (2-0), les Corses ont retrouvé le goût du succès en s'imposant par plus petite des marges face à une faible équipe du Stade Rennais (1-0). Jouée sur la pelouse du stade Parsemain à Fos-sur-Mer, à cause de la suspension de Furiani suite aux incidents survenus lors de la 33e journée face à Lyon, cette rencontre sans grande saveur sera rapidement oubliée. C'est Enzo Crivelli qui a offert le succès aux Corses à vingt minutes du terme de la rencontre (69e).

Ce qu'on en retient : Avec deux déplacements au Parc des Princes et au Vélodrome d'ici la 38e journée, Bastia va devoir franchir une montagne pour se sauver.

Vincent BREGEVIN et Alexandre COIQUIL