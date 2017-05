Vainqueur de Lille (4-0), Monaco peut déboucher le champagne

Monaco n'est pas encore champion de France. Mais c'est tout comme. Paris a fait ce qu'il fallait à Saint-Etienne pour maintenir une once de suspense (0-5) mais la victoire de l'ASM face à Lille (4-0) lors de cette 37e journée a scellé le sort de cette saison de L1 à 99,99%. A une journée de la fin des hostilités, les hommes de Jardim ont toujours trois points d'avance sur ceux d'Emery. Mais la différence de buts (+73 pour l'ASM, +56 pour le PSG) clôt le débat. D'autant que Monaco aura une occasion de prendre le point qui lui manque mercredi à domicile face à l'ASSE lors du match en retard de la 31e journée.

Voilà pourquoi Leonardo Jardim a explosé de joie sur le deuxième but monégasque, le 100e du club cette saison (!), celui de Bernardo Silva (45e), celui qui a mis Monaco à l'abri ce dimanche et pour la fin de saison. Le coach portugais avait sans doute remarqué que son équipe n'a pas maîtrisé grand-chose face au LOSC avant la pause. Mais son quatuor magique l'a, comme souvent, sorti du bourbier. Lemar et Mbappé en passeurs, Falcao (6e, 69e) et Silva (45e) en finisseurs.

Falcao et Mbappé, décisifs face à LilleGetty Images

Génial Mbappé, clinique Cavani

Avec deux instants de grâce. Deux instants suspendus au talent de Kylian Mbappé. D'abord sur un pas de danse du génial gamin qui a mis dans le vent Franck Béria avant de servir sur un plateau Bernardo Silva (45e). Quatorze minutes plus tard, Mbappé a servi Radamel Falcao sans que le ballon ne touche terre. Limpide et sublime. Beaucoup mois inoubliable, le dernier but monégasque, un csc de de Junior Alonso sur un centre de Lemar (89e).

Paris aussi s'en est remis à ses valeurs sûres. Cavani a inscrit ses 48e et 49e buts de la saison en 48 matches (!) sur des services de Maxwell (2e) et Matuidi (72e). Lucas s'est, lui aussi, offert un doublé sur une ouverture limpide de Verratti (38e) et après une frappe de Draxler repoussée par Ruffier (78e). L'Allemand a clos la marque sur une inspiration de 35 mètres de Lo Celso (90e). Et les Verts ? Ils ont étalé leurs limites. Mais le vibrant hommage de Geoffroy-Guichard à Christophe Galtier valaient le coup d'œil. Sur la pelouse, en revanche, il n'y avait qu'une seule équipe.