Monaco, Chicharito, PSG, Labrune, Pépé… ce qu'il faut retenir du dossier mercato de L'Equipe

Monaco sur 5 jeunes

Les grands noms et la réussite sont une chose mais l'AS Monaco n'en oublie pas un des fondements de son projet : le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel. Cinq noms sont avancés dans le quotidien sportif. Sur le secteur offensif, deux dribbleurs Nicolas Pépé (Angers) et Yann Karamoh (Caen) sont appréciés. L'Ivoirien a un bon de sortie pour cet été et figure "sur une short-list" de l'ASM pour se renforcer. Le joueur de Malherbe devrait pour sa part quitter le dernier 17e de Ligue 1 puisqu'il n'a plus qu'un an de contrat. Défensivement, Jordy Gaspar (Lyon) va arriver sur la Principauté contre une indemnité de formation d'à peine 500 000 euros. Le Nancéien Faitout Maouassa, joueur de couloir, et Souahilo Meïté (Zulte-Waregem), milieu défensif, sont aussi suivis.

Garder Falcao oui, mais au Colombien de se sacrifier

Falcao est redevenu un attaquant qui compte avec une excellente saison sur le Rocher. Le Colombien a retrouvé niveau de jeu et plaisir avec l'ASM. Mais avec un contrat expirant en 2018, il est déjà temps de penser à la suite. El Tigre est favorable à l'idée de prolonger à Monaco et le club veut le conserver. Mais pas à n'importe quel prix. Le champion de France a fait une offre à son joueur avec une baisse de salaire, la deuxième depuis son arrivée au club. Pas l'idéal pour Falcao, même si dans l'optique de la Coupe du monde 2018, le timing d'un départ serait malvenu.

Falcao en Ligue des championsAFP

A gauche, Paris pense à Rodriguez… et à Ghoulam

Avec le départ de Maxwell, Paris va se renforcer sur le côté gauche de sa défense. Le PSG cherche un joueur capable de concurrencer Layvin Kurzawa, tout en étant à même de contribuer tout de suite au onze titulaire d'Unai Emery. Outre Ricardo Rodriguez, le Suisse de Wolfsburg, L'Equipe évoque le cas de Faouzi Ghoulam, le latéral de Naples comme une autre piste crédible. L'ancien Stéphanois est déjà suivi par de nombreux clubs européens (Atlético Madrid, Bayern Munich, Real Madrid, OM, AC Milan…).

Chicharito, Traoré, Germain… La (longue) liste des successeurs à Lacazette

Avec le départ d'Alexandre Lacazette, Lyon joue gros cet été dans la quête de son successeur. L'international français va être remplacé par un seul renfort pour laisser de la place aux deux jeunes Gones Amine Gouiri et Myziane Maolida, à condition de faire le bon choix sur le renfort en question. Bertrand Traoré est surveillé de longue date par l'OL, qui s'est déjà renseigné auprès de l'entourage du joueur. Auteur d'une très bonne saison avec l'Ajax Amsterdam, le Burkinabé qui appartient à Chelsea souhaite être transféré et coûterait entre 15 et 20 millions d'euros.

Autre cible prioritaire des dirigeants lyonnais, Chicharito Hernandez pourrait être une solution plus expérimentée et pas si coûteuse puisque le Mexicain n'a plus qu'un an de contrat au Bayer Leverkusen. Valère Germain (Monaco) a aussi fait partie des discussions, tout comme l'éventualité de l'arrivée d'un international en recherche de temps de jeu avant le Mondial. Dans cette hypothèse, Olivier Giroud (Arsenal), Michy Batshuayi (Chelsea) et Kevin Gameiro "ont pu être cités."

L'OL aussi en plein chantier défensif

Outre Lacazette, d'autres départs vont avoir lieu sur les bords du Rhône en défense. Arrivés l'été dernier, Rybus et Nkoulou ne seront pas retenus en cas d'offres intéressantes. Pour remplacer le Polonais, l'Olympique Lyonnais "a un contact continu" avec le jeune Havrais Ferland Mendy. Faitout Maoussa (Nancy) et Jetro Willems (PSV) sont aussi sur les tablettes des Gones. En défense centrale, où Yanga-Mbiwa pourrait lui aussi faire ses valises, deux anciens de Ligue 1 sont enivsagés : Simon Kjaer (Fenerbahçe) et Mamadou Sakho (Liverpool), deux pistes compliquées.

La grande lessiveuse lilloise

Avec l'arrivée du duo Marcelo Bielsa – Luis Campos à la tête de l'équipe lilloise, de nombreux changements sont à prévoir. Une vingtaine de transferts sont à prévoir, autant dans le sens des arrivées que dans celui des départs. De nombreux joueurs prêtés (Lopes, Kishna) ne seront pas conservés, un dégraissage de l'effectif devrait avoir lieu (Martin, Sliti, Palmieri, Bauthéac, voire Basa et Corchia) et il sera largement rajeuni. Les dossiers Amine Harit (Nantes) et Ruben Semedo (Sporting) sont en revanche trop onéreux. Le LOSC prévoit tout de même de dépenser entre 40 et 50 millions d'euros.

Marcelo Bielsa lors de son dernier match à Marseille - 2015AFP

L'ombre de Vincent Labrune plane au-dessus des Verts

L'Equipe avance que Vincent Labrune, proche de Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'ASSE, influencerait le dirigeant stéphanois sur la direction sportive du club du Forez. Caïazzo confirme la présence de l'ancien président marseillais dans son entourage, tout en limitant son impact pour Saint-Etienne. "Vincent, c'est un pote avant tout. On va discuter sur tel ou tel joueur. S'il peut m'aider, comme n'importe qui et comme il aide son copain Loïc Féry (le président de Lorient)."

Reynet, entre Montpellier et Nantes

Baptiste Reynet est un des gardiens français les plus convoités cet été. Le portier de Dijon intéresse principalement Montpellier et Nantes, qui ont connu de nombreux soucis de hiérarchie dans leurs cages cette saison. Le club héraultais aurait une longueur d'avance, Reynet étant une priorité depuis quelque temps. Cédric Carrasso, laissé libre par Bordeaux, plaît aussi beaucoup du côté de la Paillade.

Pépé est toujours aussi convoité

Déjà très sollicité lors du dernier mercato hivernal, Nicolas Pépé n'a pas vu sa côte baisser après la deuxième moitié de saison. L'Ivoirien intéresse pas moins de six clubs. Newcastle s'est montré le plus insistant, notamment après avoir assuré son retour en Premier League. Rafa Benitez est fan de l'ailier et en a fait une priorité de son recrutement. Dans l'Hexagone, Lyon et Monaco surveillent aussi de près sa situation. Wolfsburg, Hambourg, Watford sont également intéressés. Après une offre finalement repoussée de 11 millions d'euros de Hull City en janvier, le SCO peut espérer une belle rentrée d'argent avec ce transfert, pour mieux conserver ses autres atouts offensifs, Diedhiou et Toko Ekambi en tête.

Joris Gnagnon - Issa Diop, même combat

Ils sont jeunes, talentueux, internationaux et vont vivre peu ou prou le même été. Joris Gnagnon (Rennes) et Issa Diop (Toulouse) font partie des joueurs les prometteurs à leur poste en Ligue 1. Attendus comme des cadres de leur formation la saison prochaine, ils pourraient toutefois céder tous les deux aux sirènes d'un départ pour passer un nouveau cap. Diop intéresse fortement Leipzig et Monaco. Le club allemand, qualifié pour la Ligue des champions, avait déjà adressé au TFC une offre de dix millions d'euros avant même le début de la saison. Monaco pourrait faire une offre dans les semaines à venir. Quant à Gnagnon, il plaît également à l'ASM mais aussi au FC Séville. Le technicien rennais Christian Gourcuff a clamé toute la saison que les Bretons refuseraient 30 millions pour le roc de leur arrière-garde. Les enchères peuvent donc commencer, et grimper rapidement.

Joris Gnagnon avec le Stade Rennais - 2017Panoramic

15 millions par Diony ?

Loïs Diony est l'une des bonnes surprises de la saison. Révélation de Dijon, l'attaquant a brillé par et son profil de buteur-passeur complet. De quoi attirer la concurrence. En France, les équipes intéressées sont légion (Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Nice…). Le prétendant le plus insistant se nomme Bournemouth, qui a fait du joueur de 24 ans une priorité. Avec cet intérêt de Premier League, les dirigeants du DFCO espèrent pouvoir récupérer jusqu'à 15 millions d'euros, une sérieuse plus-value pour un joueur arrivé des amateurs du Stade Montois en 2014.