Monaco écrase Lorient (4-0) et conforte sa première place

Monaco est inarrêtable. Et ce n’est pas Lorient, dernier de la classe en Ligue 1, qui dira le contraire. Corrigés ce dimanche à Louis II par une équipe monégasque encore très facile (4-0), les Merlus n’ont pu que constater l’écart qui les séparait d’une équipe simplement injouable en ce moment. Au classement, Monaco prend deux points d’avance en tête du championnat sur Nice tandis que Lorient reste scotché à la 20e place, à trois points de Caen, 17e.

Ce dimanche, tout est allé trop vite pour Lorient. Après plusieurs alertes sur le but de Lecomte, c’est Boschilia, aligné à la place de Thomas Lemar qui a joué le rôle de bourreau. Après un mauvais dégagement du portier lorientais, il a signé l’ouverture du score (1-0, 24e) avant de s’offrir le doublé quatre minutes plus tard d’une frappe croisée après une percée de Bernardo Silva plein axe (2-0, 28e).

Gabriel Boschilia (Monaco)AFP

Déjà 66...

Mais le calvaire lorientais ne faisait que commencer. Après une relance dangereuse et une perte de balle grossière de Lautoa, c’est Valère Germain qui corsait l’addition en suivant bien une frappe de Falcao repoussée par le poteau (3-0, 37e). La messe était dite, en moins de quarante minutes. En seconde période, l’intensité est forcément retombée. Mais Valère Germain en a quand même profité pour s’offrir un doublé (4-0, 59e).

Sur ses huit derniers matches de championnat, Monaco, solide leader, a marqué plus de buts que Lorient lors des 21 journées (25 contre 22). Mieux, avec ce 64e but de la saison en Ligue 1, les hommes de Jardim ont d’ores et déjà battu leur meilleur total depuis quatorze ans. En 2002/2003, ils avaient marqué 66 buts. Un total qui devrait tomber si le leader monégasque continue sur son incroyable lancée.