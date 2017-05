Monaco se sera montré sérieux jusqu'au bout

Monaco a dignement fêté son sacre. Trois jours après avoir validé son huitième titre de champion de France devant son public, le club de la Principauté s’est offert une dernière victoire pour la forme sur la pelouse du Stade Rennais (2-3), samedi soir au Roazhon Park.

Grâce à ce succès logique, face à une équipe rennaise dangereuse mais branchée sur courant alternatif, le champion de France a définitivement bouclé sa saison de la meilleure des manières. Une saison historique qu'il a terminé avec un total de 95 points, à une unité du record obtenu la saison dernière par le Paris Saint-Germain (96 points).

Le public rennais a dit adieu à Costil, Armand frustré

Fabinho (43e, 0-1), Jemerson (47e, 0-2) et Jorge (78e, 1-3) ont offert un succès 100% brésilien aux Asémistes. Adama Diakhaby, auteur d’un doublé (69e, 1-2 / 90e+2, 2-3) a lui laissé le club breton au contact. La tête colorée en rouge et blanc, les hommes de Leonardo Jardim n’ont pourtant pas eu le goût à la fête sur la pelouse, tant que le contenu produit a été bon. Surtout d’un point de vue offensif. Le technicien portugais avait lui décidé de faire tourner son groupe en laissant Djibril Sidibé, Kamil Glik, Bernardo Silva et Radamel Falcao sur le banc. L'équipe A' de cette ASM a parfaitement tenu la baraque en leur absence.

Ouverte et équilibrée dans l’ensemble, cette dernière rencontre a permis au public du Stade Rennais de voir cinq buts et de célébrer son gardien Benoît Costil, dont le départ à la fin de la saison a été acté. Si l’adieu à l’international français a été réussi, celui fait à Sylvain Armand, qui devrait stopper sa carrière, n’a pas vraiment eu lieu. Resté sur le banc tout au long de la rencontre, l’ancien joueur du PSG a été privé par Christian Gourcuff d’une sortie "digne" sur le terrain. C’était le seul couac de cette belle soirée.