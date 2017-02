Monaco gagne à Guingamp (1-2) et reprend 3 points d'avance en tête

Monaco a souffert mais Monaco a tenu. Après le nul contre Bastia (1-1) et la défaite en Ligue des champions face à Manchester City (5-3), l'ASM a assuré l’essentiel en ramenant les trois points de son déplacement à Guingamp (1-2) samedi, pour le compte de la 27e journée. Un but de Kamil Glik avait mis la formation de la principauté devant (24e) mais la fin de match a été agitée, entre un penalty de Fabinho (86e) et une magnifique frappe d'Etienne Didot (90e).

Au classement, Monaco reprend trois points d’avance sur Nice et met la pression sur le PSG, à six points, avant de retrouver Marseille dimanche au Vélodrome. Guingamp patine à la neuvième place.

Le film du match

L’objectif de Monaco, c’était d’oublier son match tumultueux de C1. Et le retour aux affaires courantes a été gagnant à défaut d’être brillant. Précieux dans les deux surfaces, Kamil Glik a montré la voie aux siens en reprenant du bout du pied un coup franc de Thomas Lemar prolongé au premier poteau par la tête de Jimmy Briand (0-1, 24e). Falcao, d’abord sur une tête non cadrée (36e), puis sur un joli retourné acrobatique contré par la tête de Christophe Kerbrat (37e) a eu deux ballons pour faire la différence mais n’a pas trouvé la faille. Un manque de réussite devant le but qui n’a pas profité aux hommes d’Antoine Kombouaré, longtemps muets devant le but de Subasic.

Une Panenka et 11 sur 11 pour Fabinho sur penalty

Le problème pour les Bretons, c’est qu’ils n’ont pas réussi à conclure lors de leurs temps forts. Ils en ont eu pourtant à l’image des premières minutes de la rencontre. Sur un cafouillage de Jemerson devant Jimmy Briand, Kamil Glik était contraint de commettre la faute. Le coup franc tiré par Yannis Salibur a frôlé la lucarne de Danijel Subasic de quelques centimètres (4e). Sur un service de ce même Salibur, Moustapha Diallo mettait le ballon au fond des filets mais était signalé, à juste titre, en position de hors-jeu (21e). Dans le second acte, c’est Marcus Coco qui butait sur la défense monégasque (67e) ou Diallo qui ne cadrait pas sa tête sur corner.

Quand ils ont finalement trouvé la faille sur une magnifique frappe cadré d'Etienne Didot (1-2, 90e), il était déjà trop tard. Fabinho avait plié la rencontre en transformant un penalty - sur une Panenka - obtenu par Kylian Mbappé (0-2, 86e), entré en cours de jeu. Titulaire à City, le prodige de Monaco a cette fois-ci débuté sur le banc mais son entrée en jeu à permis à une ASM essoufflée de trouver une nouvelle respiration. Les crampes de Falcao en fin de match et la baisse de régime d'un Bernardo Silva toujours aussi précis dans ses prises de balle ont montré que les joueurs de Jardim n'avaient pas encore tout à fait digéré leur joute européenne. Mais en prenant les trois points, ils se sont sans doute allégé l'esprit.