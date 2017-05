Monaco - Jardim : "Je respecte le foot, on a vu Barcelone marquer trois buts en trois minutes"

Tout était réuni. Une nouvelle claque face à Lille (4-0), un Louis II rempli à ras bord, un tour d'honneur, des sourires, de la joie. Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la LFP, et Didier Quillot, son directeur général, en tribunes et le champagne au frais. Il n'a manqué que le trophée. C'est tout le paradoxe d'une fin de soirée où tout le monde a fait comme si. Monaco n'est pas encore champion et, pourtant, l'affaire est pliée. Avec 17 buts de retard au goal average à une journée de la fin, le PSG n’a plus aucune chance de revenir sur l'ASM. Hormis un cataclysme inimaginable et jamais vu.

Pas d'officialisation, pas de feu d'artifice, pas de remise de trophée. Il faudra sans doute attendre mercredi et la réception de Saint-Etienne lors d’un match en retard de la 31e journée pour célébrer le nouveau champion de France. "Pour moi, on est champion", a pourtant lâché le milieu Tiémoué Bakayoko. "Il y a très peu de chances que Paris mette je ne sais pas combien de buts. Pour moi, c'est fait." Pourquoi ses coéquipiers ont-ils été plus prudents, refusant de se déclarer champions ? "Chacun le fait à sa sauce, je pense que j'étais le seul qui allait le dire aujourd'hui", a-t-il répondu.

"Tant qu'on n'a pas le trophée on ne peut pas célébrer"

Effectivement, aucun Monégasque n’a osé aller si loin. Valère Germain, lui, s'est montré un peu plus prudent. "On n'est pas officiellement champion encore, même s'il faudrait un concours de circonstances pour qu'on ne le soit pas", a-t-il rappelé à l'issue de la rencontre. "On le sera j'espère mercredi. Tout le monde était content dans le vestiaire, mais on n'a pas fait de cri de guerre, tant qu'on n'a pas le trophée on ne peut pas célébrer. Cette saison est belle, mais elle sera plus belle encore mercredi."

Leonardo Jardim a éteint l'euphorie ambiante en conférence de presse : "Avant ce match, il y avait besoin de quatre points. Maintenant, il y a besoin d'un point", a-t-il rappelé cliniquement. "Mercredi, il faut marquer les points pour gagner le championnat. Je demande un dernier effort de travail et de concentration pour mercredi. Moi, je respecte le foot. Je ne suis pas ici pour rigoler. On a vu Barcelone marquer 3 buts en 3 minutes (contre le Paris SG en Ligue des champions, ndlr). Il faut toujours respecter l'adversaire. Oui, on est plus proche (du titre, ndlr). Mais rien n'est fini."

Vidéo - Jardim : "Il nous faut encore un point" 01:39

La suite, c'est une rencontre face à Saint-Etienne. Ces mêmes Verts, qui n'ont plus rien à espérer ni à craindre. Ces mêmes Verts complètement démobilisés face à Paris ce dimanche (0-5). "C'est toujours une grosse équipe", a prévenu Jardim. "Elle va venir faire plus qu'un match de championnat. Ce ne sera pas une équipe démobilisée." Monaco non plus. Jardim garde ses hommes sous pression. En attendant la célébration mercredi.