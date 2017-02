Monaco leader intraitable contre Metz (5-0), Toulouse confirme son renouveau

Monaco - Metz : 5-0

Monaco a signé un nouveau festival offensif face à un FC Metz totalement dépassé (5-0) pour atteindre la barre des 75 buts en 25 journées, soit trois buts en moyenne par rencontre ! Il a suffi de vingt minutes aux joueurs de Jardim pour mener 3-0 et plier définitivement cette rencontre grâce à un doublé de Mbappé (7e, 20e) et un but de Falcao (10e). Après la pause, le jeune attaquant français a encore frappé (50e) pour s'offrir un triplé et Falcao y est allé de son doublé (55e). Le tout sans vraiment forcer. L'ASM, désormais leader depuis six journées sans discontinuer, conserve trois longueurs d'avance sur le PSG. Metz, 15e, n'a que deux points de marge sur la zone rouge.

Ce qu'on en retient : Le tempo offensif toujours plus ahurissant des Monégasques.

Radamel Falcao célébré après son butAFP

Dijon - Caen : 2-0

Les conditions n'étaient clairement pas idéales samedi soir à Dijon. Le Parc des Sports Gaston-Gérard a été couvert de neige, celle-ci n'ayant pas cessé de tomber tout au long de la rencontre. Dans ce contexte difficile, les Dijonnais ont accroché une victoire extrêmement précieuse (1-0). Mehdi Abeid a ouvert le score à cinq minutes de la mi-temps. Caen n'a jamais réussi à revenir et les Bourguignons ont scellé la partie en toute fin de match par l'intermédiaire de Diony. Dijon grimpe à la 12e place et dépasse notamment sa victime du soir, 18e.

Ce qu'on en retient : Les écarts incroyablement faibles dans la course au maintien. Deux points seulement séparent Dijon et Caen... Chaque victoire vaut de l'or.

Toulouse - Bastia : 4-1

Fort de son beau mercato hivernal, Toulouse n'en finit plus de relever la tête. Après sa victoire contre Angers (4-0) puis son nul à Lorient (1-1), le TFC, qui n'avait pas gagné en 2017 avant le weekend dernier, a enchaîné avec une victoire contre Bastia (4-1). Andy Delort, auteur de son troisième but en trois matches depuis son retour en L1 (1-0, 38e), Martin Braithwaite, qui a signé un doublé (2-0, 43e puis 3-1, s.p. 76e) et Issa Diop (4-1, 87e) ont permis à Toulouse de faire la différence. Le club toulousain pointe ainsi à la 9e place. Si Prince Oniange a réduit le score (2-1, 54e), le club corse, qui a fini à neuf après l'expulsion de Yannick Cahuzac (62e) puis de Nicolas Saint-Ruf (75e), enchaîne un sixième match sans succès en L1 et s'enfonce encore un peu plus (19e).

Ce qu'on en retient : Toulouse a fière allure avec ses recrues.

Martin Braithwaite après son butAFP

Nancy - Montpellier : 0-3

Montpellier confirme son regain de forme. Après un début d'année 2017 compliqué, le MHSC vient d'enchaîner trois rencontres intéressantes. Après le succès contre Bastia (2-1) et la courte défaite face à Monaco (1-2), le club héraultais a signé une large victoire à Nancy (0-3). Pour son troisième match avec Montpellier qui se retrouve 11e, Issac Mbenza a signé un doublé (10e puis 60e). Steve Mounié a lui encore frappé (19e). Toujours en danger à deux longueurs de Caen (18e), l'ASNL (14e) enregistre une deuxième défaite de rang et voit son adversaire du jour prendre deux points d'avance.

Ce qu'on en retient : Montpellier a retrouvé des couleurs.

Lille - Angers : 1-2

Lille n'y arrive pas. Le LOSC a enregistré une troisième défaite consécutive en s'inclinant contre Angers à domicile (1-2). Grâce à des buts de Pierrick Capelle (1-1, 20e) et de Romain Thomas (2-1, 59e), le SCO s'est relancé après deux matches sans succès. Le club angevin lâche la 18e place pour se replacer (13e). Le LOSC, qui a vu le buteur Yves Bissouma prendre un rouge (82e), voit Angers lui passer devant et se retrouver à la 16e.

Ce qu'on en retient : Ça devient inquiétant pour Lille, qui attend désespérément son effet "mercato".

Laurent Vergne et Glenn Ceillier