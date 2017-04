ASM - TFC (3-1) : Avant Turin, Monaco fait le plein

L'AS Monaco se rapproche peu à peu du but. Une semaine après un succès très important sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (1-2), le leader de la Ligue 1 a conforté sa place sur le trône en s'imposant face à Toulouse (3-1), samedi à Louis-II, au terme d'une rencontre à deux visages. Le club de la Principauté s'est assuré de rester aux commandes du championnat au soir de cette 35e journée.

Les hommes de Leonardo Jardim, 83 points au compteur et avec un match en retard à disputer face à l'AS Saint-Etienne courant mai, regarderont donc le choc entre l'OGC Nice et le Paris Saint-Germain de manière détendue avant de passer en mode Ligue des champions, mercredi face à la Juventus.

Les montages russes

Mené au score dès le début de la seconde période, suite à un but d'Ola Toivonen marqué à la 46e minute sur le premier tir cadré de la rencontre, Monaco s'est réveillé et a fait passer une véritable tornade offensive sur le but de l'excellent Alban Lafont qui avait longtemps tenu en respect les attaquants monégasques pendant une mi-temps. Délivrés par le but égalisateur de Kamil Glik (49e), les joueurs de l'ASM ont ensuite porté l'estocade grâce à Kylian Mbappé (64e), auteur de son 14e but en Ligue cette saison, et Thomas Lemar (77e).

Complètement verrouillée par Toulouse, venu principalement défendre en Principauté, cette rencontre a offert des émotions en mode montagne russes au public de Louis-II. D'abord frustré par le bloc défensif mis en place par Pascal Dupraz, Monaco a connu un déclic psychologique absolument incroyable après le coup de Trafalgar de Toivonen et offert une production de jeu qui a fini par épuiser les Toulousains, dépassés par la qualité technique et la rapidité des contres adverses.

Une répétition

Du but de Toivonen à celui de Lemar, la rencontre aura pris un virage de folie pendant vingt minutes que l'on n'avait plus vu depuis quelques semaines sur le Rocher. Souvent mis en échec par Lafont en fin de match, les coéquipiers de Radamel Falcao, sorti frustré de ce match, auraient même dû s'imposer plus largement. Il faudra revoir la copie de l'efficacité.

Dirigé de main de maître par Bernardo Silva, qui a changé la donne tactique en se recentrant après la pause, Monaco s'est offert donc une remontée déterminante d'un point de vue mental avant de défier la Juve. Voyons le bon côté des choses : jouer contre un bloc regroupé lui aura moins permis de jouer une petite répétition générale et de prendre des repères dans son approche tactique de sa demie face à venir. Mais Toulouse, pas assez fort pour tenir 90 minutes, était seulement une petite pierre, la Juve elle sera un rocher.