Montpellier - Toulouse : Prestations moyennes, critiques de Galtier : Dabo vit une saison de galère

L'histoire aurait dû être belle. L'enfant de la Paillade qui revient là où tout a commencé, auréolé d'un nouveau statut dans un club de plus haut standing. Mais non, rien de tout ça. L'ASSE se déplace à Montpellier ce dimanche mais Bryan Dabo, qui a débarqué de l'Hérault l'été dernier, ne revient pas avec une couronne de lauriers sur la tête. Sept mois après son départ, le milieu de terrain n'a toujours pas trouvé sa place dans le collectif des Verts. S'il a profité de l'avalanche de blessures au début de l'automne pour enchainer des matches à un poste qui n'était pas forcément le sien (défenseur central), il n'a jamais faire partie des incontournables d'autant qu'il joue dans le secteur le plus concurrentiel de Saint-Etienne (Veretout, Lemoine, Pajot, Selnaes).

Ses prestations sinusoïdales l'expliquent en grande partie. Si précieux dans la récupération et tranchant dans ses intentions à Montpellier, Dabo s'est montré très fébrile sous le maillot vert. Souvent hésitant ou en retard, le joueur ne respire pas la confiance. Déjà sur la tangente depuis plusieurs semaines, Dabo semble avoir atteint le point de non-retour lors de l'élimination piteuse de Saint-Etienne en 16e de finale de la Coupe de France à Auxerre (3-0, a.p.).

Bryan Dabo sur le banc de l'AS Saint-EtienneAFP

Galtier punit mais ne condamne jamais

A l'issue de celle-ci, Christophe Galtier en a fait le bouc-émissaire de la déculottée en Bourgogne : "Bryan a été inexistant", tonne le coach des Verts après la rencontre. Un scud très violent qui souligne son usure face au rendement de sa recrue estivale. Et d'enfoncer le clou : "Il faut des prises de conscience individuelles. On a beau le répéter, il n’y a pas le rendement escompté ni la détermination souhaitée." Le propos est violent mais loin d'être injustifié. L'ASSE a consenti un gros effort financier pour attirer Dabo en lâchant près de 4 millions d'euros.

"C'est toujours difficile d'arriver dans un nouveau club", note Rolland Courbis, qui était son coach quand Dabo a explosé en L1. "Il cherche encore à se situer mais c'est une saison de transition et il n'y a pas à s'inquiéter." Pourtant, depuis la déroute auxerroise, il n'a plus joué une seule minute sous le maillot vert. Absent du groupe pour le derby face à Lyon, il a pris place en tribunes à Old Trafford. Entre-temps, il a blessé Benjamin Corgnet lors d'un entraînement… Autant dire que sa situation dans le Forez risque de devenir intenable.

Courbis : "Quatre millions, ce n'est pas cher payé"

Sauf qu'avec Christophe Galtier, rien n'est jamais définitif. Souvenez-vous de Bayal Sall, écarté du groupe lors de la saison 2011/2012 puis devenu incontournable dans son onze. Nolan Roux, lui, a été placé sur la liste des transferts en janvier 2016 avant d'inscrire cinq buts capitaux en fin de saison pour l'ASSE et de finir l'exercice dans la peau de l'avant-centre titulaire. Galtier punit mais ne condamne jamais. Suffisamment pragmatique pour pardonner.

"Il n'a pas signé un contrat d'un an, si ?", fait mine de s'interroger Courbis. "Vu son volume de jeu et sa marge de progression, quatre millions, ce n'est pas cher payé. Je sais que Galtier va trouver une solution et je ne me fais absolument pas de souci ni pour lui ni pour Saint-Etienne." Dabo et les Verts doivent juste faire preuve de patience.