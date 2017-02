Moulin : "Après avoir eu le cul dans les ronces, les garçons ont retrouvé l'instinct de survie"

Stéphane Moulin a le sens de l'image

Angers a sorti la tête de l'eau et de la zone rouge en s'imposant à Lille (1-2) samedi soir. Stéphane Moulin, l'entraîneur du SCO, a salué la force de caractère de ses joueurs, qui ont retrouvé la volonté de lutter. Et ça paie.

" Après avoir eu le cul dans les ronces, les garçons ont retrouvé l'instinct de survie primordial dans ces situations-là. "

Bauthéac et la déprime lilloise

Le milieu de terrain lillois Eric Bauthéac ne le cache pas, les Lillois étaient très abattus après leur défaite à domicile contre Angers (1-2), qui complique sérieusement leur situation. Ce soir j'ai senti un vestiaire abattu.

" Ce soir j'ai senti un vestiaire abattu.On a l'équipe pour s'en sortir, c'est indéniable, mais maintenant il faut des hommes. "

Baticle apprend vite

Dans le clan lyonnais, on n'a pas franchement goûté l'arbitrage et notamment l'action litigieuse en fin de rencontre sur laquelle Lucas Deaux avait contré le ballon de la main dans sa surface sous les yeux de l'arbitre. Pour Gérald Baticle, qui avait suppléé Bruno Génésio, malade, sur le banc de l'OL, la campagne médiatique d'Antoine Kombouaré a eu son petit effet. Son président, Jean-Michel Aulas, n'a pas dit autre chose.

" Je pense que, quand il y a une main comme ça dans la surface, c'est penalty. Pour moi, il n'y a pas de discussion. On est en période de campagne électorale. Je n'y croyais pas beaucoup à ces campagnes au niveau de l'arbitrage dans la semaine, mais il faut croire que les campagnes paient. Je ne sais pas si ça a un lien direct, mais on peut toujours le penser ou l'imaginer. "

Jadrim à la Pyrrhus

Monaco a encore cartonné face à Metz (5-0) mais ce festival offensif a été un peu terni en fin de rencontre par la blessure de Gabriel Boschilia, dont Leonardo Jardim redoute déjà les conséquences.

" J'aurais préféré gagner 1-0 et garder Gabriel. C'est une blessure grave. Peut-être les ligaments croisés sont touchés et peut-être que sa saison est finie. Si l'adversaire ne fait pas ce tacle, il ne blesse pas le joueur. C'est tout. C'est un joueur important pour la gestion de l'équipe. Il peut jouer à trois postes, il est très fort sur coups de pied arrêtés. "

Philippe Hinschberger "choisit" ses matches

Même avec une fessée à Louis—II, Philippe Hinscherger ne dramatise pas. Même s'il n'était "pas content" après ses joueurs et ne s'est pas gêné pour le leur dire à la mi-temps, l'entraîneur messin sait aussi que ce n'est pas ce week-end que son équipe jouait son maintien.

" Il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire. On ne fait pas le même championnat. Je préfère qu'on batte Nantes la semaine prochaine, plutôt qu'un hypothétique exploit à Monaco. "

Ciccolini ne quittera pas le navire

Bastia a bu la tasse au Stadium de Toulouse (4-1) et voit planer plus que jamais la menace de la relégation. François Ciccolini a conscience d'être sur la sellette, mais qu'on ne compte pas sur lui pour s'en aller de son propre chef.

" Quel entraineur ne serait pas fragilisé dans cette situation ? On a un comité directeur et un président, quand il faut prendre des décisions fortes, ils les prennent, on l'a vu plusieurs fois dans le passé et il n'y aura pas de soucis de ce côté-la parce qu'on des rapports francs et cordiaux. Si j'ai pensé à démissionner ? Non. "

Où est Caen ? Même Garande ne le sait pas

La course au maintien est incroyablement tendue avec seulement deux points d'écart entre le 12e et le 18e. Et le 18e, depuis samedi soir, c'est Caen, qui paie cash sa défaite à Dijon (2-0) sous la neige. Mais Patrice Garande, l'entraîneur des Normands, ne s'occupe pas du classement de son équipe. Juré, craché !

" Le championnat est encore long, et croyez-moi ou non, mais je ne regarde pas le classement... "