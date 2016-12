Nabil Fekir : "En ce moment, je ne suis pas très bon sur le terrain"

Il marchait sur l'eau avant qu'une rupture du ligament croisé du genou droit ne stoppe son ascension. Nabil Fekir est revenu sur les pelouses depuis le mois d'avril 2016 mais il n'a pas encore retrouvé la totalité de ses sensations. Dans un long entretien accordé à Planète Lyon, le joueur de l'Olympique Lyonnais revient sur ces derniers mois compliqués et évoque son avenir. Pour l'instant il s'inscrit à Lyon mais le joueur formé au club rêve toujours de Liga, de Premier League ou de Bundesliga.

"Je ne m’attendais pas à un retour aussi compliqué, admet l’attaquant lyonnais. Maintenant je respecte les choix du coach, il n’y a pas de problème. Je dois prouver que je mérite de jouer davantage." Titulaire 12 fois en 19 journées de Ligue 1, Fekir n'a joué que deux rencontres en intégralité. Et il a trop peu brillé. Mais aucun souci du côté de sa forme physique clame-t-il. "Le doc de l'OL a récemment signalé dans un article que je n'étais pas en surpoids. Aujourd'hui, je pèse 76 kilos, c'est mon poids de forme, celui que j'avais il y a deux ans quand j'étais bien."

" On ne parle pas du tout d'un futur départ "

Son avenir, il l'envisage à Lyon dans l'immédiat et n'en fait pas mystère, il va rester au club dans les prochains mois. "Je suis sous contrat avec le club jusqu'en 2020. Je me vois rester à Lyon jusqu'à cette date sans problème. Je suis bien ici, l'OL est un très grand club." Les propositions, de toute façon, ne se bousculent pas : "En ce moment, je ne suis pas très bon sur le terrain, donc je n'ai pas reçu de propositions de grands clubs, détaille-t-il. Avec mon agent, on ne parle pas du tout d'un futur départ. J'espère simplement avoir plus de temps de jeu en seconde partie de saison. Je dois prouver que je mérite de jouer davantage."

A 23 ans, Fekir a encore le temps de construire sa carrière, ralentie par cette blessure contractée lors d'un match avec l'équipe de France. S'il n'a pas encore quitté son club de toujours, il l'envisage forcément et s'attend un jour ou l'autre à tenter une expérience à l'étranger. "Comme je suis un joueur ambitieux, j'aimerais plus tard découvrir un autre football : l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne sont des championnats qui m'intéressent. Alors pourquoi ne pas partir un jour dans un de ces pays ? Mais pas dans l'immédiat."