Nantes se joue de Dijon en ouverture de la 27e journée

Nantes a enchaîné avec une deuxième victoire à domicile (3-1) à l'occasion de la réception de Dijon à la Beaujoire ce vendredi. Après l'ouverture du score dès l'entame par Yacine Bammou (3e), les Canaris ont pourtant beaucoup subi en première période. Fébriles défensivement, ils ont encaissé logiquement l'égalisation suite à une maladresse de Léo Dubois (37e), auteur d'un but contre son camp.

Transfiguré et beaucoup plus déterminé après la pause, le FCN s'est finalement imposé grâce aux buts d'Emiliano Sala (59e) sur penalty et de Felipe Pardo, auteur d'une inspiration sublime. Double peine pour le DFCO : en plus de perdre le match, Olivier Dall'Aglio devra peut être se passer de son meilleur élément, Loïs Diony, pour plusieurs matches suite à son expulsion pour insulte à l'arbitre.

Yacine Bammou a déclaré la veille du match en conférence d'avant-match que les sifflets à son encontre des supporters du FCN, réguliers depuis plusieurs semaines, ne le feraient pas "s'écrouler". Ce n'était pas des paroles en l'air si l'on en croit le début de match tonitruant de l'international marocain, parti dans le dos de la défense dijonnaise avant de tromper Baptiste Reynet d'une frappe à ras de terre le long du poteau gauche (3e). Mais au lieu de s'appuyer sur cette entame idéale, les Nantais ont exaspéré leur entraîneur pendant le reste de la première mi-temps par leur manque d'envie et surtout leurs multiples relâchements défensifs.

Dijon coupable d'un neuvième penalty cette saison, total le plus fort en L1

Julio Tavares et surtout le remuant Loïs Diony en ont profité pour malmener toute l'arrière-garde nantaise. L'attaquant cap-verdien a failli profiter d'un mauvais renvoi mais Diego Carlos est intervenu au dernier moment pour le gêner (14e). Dans la foulée, le meilleur buteur du DFCO a tenté de tromper Rémy Riou de la tête mais en décroisant trop sa tentative. La faille est finalement arrivée grâce à un coup du sort : sur un ballon dans la profondeur vers Julio Tavares, Léo Dubois a trompé son propre gardien, sorti loin de sa ligne, avec une remise de la tête dirigée vers le but vide (37e).

Lois Diony en duel face à Léo Dubois lors de Nantes-DijonAFP

Piqués au vif, les Nantais ont eu une énorme opportunité de prendre l'avantage juste avant la pause mais Emiliano Sala a manqué son piqué face à Baptiste Reynet, alors qu'il aurait pu servir Yacine Bammou totalement démarqué sur sa droite (40e). Mais le ton de la seconde période était donné : l'intensité est alors montée d'un cran. Lucas Lima a placé la première tentative dangereuse, d'un coup franc plein axe qui a flirté avec le poteau gauche dijonnais (53e). Puis, sur l'un des temps-forts, un coup du sort a plombé le moral de Dijonnais déjà affectés par l'arbitrage qu'ils jugent en leur défaveur depuis le début du championnat. Tony Chapron a en effet sifflé un penalty discutable contre Florent Balmont, coupable d'avoir bousculé Léo Dubois dans la surface.

Emiliano Sala s'est, lui, chargé de le transformer en frappant fort plein axe (59e) le neuvième penalty concédé cette saison par le DFCO. C'est simple : personne n'a fait pire. Dépités, les Bourguignons ont alors totalement plongé. Nantes a logiquement plié le match grâce à un geste exceptionnel de Felipe Pardo : sur un ballon en profondeur, le Colombien a crocheté Baptiste Reynet en poussant le ballon vers le poteau de corner, avant de frapper au but dans un angle fermé pour trouver la lucarne opposée (79e). La victoire nantaise était alors scellée. L'éventuelle relégation dijonnaise pourrait l'être si Loïs Diony, expulsé directement pour avoir insulté l'arbitre (85e), était suspendu pour plusieurs matches par la commission de discipline...