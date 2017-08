Son père, le Barça, son choix de signer au PSG... Neymar sort enfin du silence

Neymar s'explique. Pour la première fois depuis l'annonce de sa possible arrivée au Paris Saint-Germain, le mardi 18 juillet dernier, l'ancien attaquant a enfin pris la parole de manière officielle et mis fin à un interminable silence. En fidèle utilisateur des réseaux sociaux, l'International brésilien a publié un long message sur son compte Instagram, jeudi soir, pour expliquer les raisons de son départ du club catalan, qu'il avait rejoint en grande pompe lors de l'été 2013.

Pour lui la raison de rejoindre Paris et de surcroit la Ligue 1 a été principalement motivée par le besoin de connaître de nouveaux horizons et de nouveaux défis dans une carrière pourtant déjà bien remplie. "Le FC Barcelone et la Catalogne seront toujours dans mon cœur mais j'ai besoin de nouveaux challenges. J'ai accepté la proposition du Paris Saint-Germain pour relever ces nouveaux défis et aider le club à remporter les titres désirés par les supporters. On m'a présenté un plan de carrière audacieux et je me sens prêt pour ce challenge", a indiqué dans un premier temps l'attaquant.

Avant d'ajouter, concernant son arrivée dans la capitale française. "J'ai senti dans mon cœur que c'était le moment de partir. Le PSG sera ma maison lors des prochaines saisons. Je travaillerai dur pour rendre la confiance qu'ils ont en moi et mon football", a expliqué le Brésilien. "C'est une décision difficile, mais je l'ai prise avec la maturité et l'expérience acquises pendant 25 ans. Au FC Barcelone, merci pour tout. PSG, j'arrive."

" Pour la deuxième fois de ma vie, je vais contredire mon père "

C'est donc par un long message en espagnol, entourés de quatre vidéos retraçant quelques uns de meilleurs moments lors de son passage au Barça, que Neymar a décidé de dire au revoir au géant catalan. Un club qui ne pensait pas le voir partir comme ça, dans ces circonstances. Et encore moins pour le Paris Saint-Germain qu'il avait renversé en huitième de finale de Ligue des champions en mars dernier au terme d'une soirée placée sous le sceau de l'irréel, et dont il semblait à l'abri de toute tentative sur le marché des transferts, au moins sur le terrain de l'attractivité sportive. Ce départ a pourtant balayé toutes les croyances et remis les cartes au centre de la table.

Dans cet exercice de communication, le nouveau N.10 du Paris Saint-Germain a surtout décidé de mettre son père à l'abri des critiques. Annoncé comme le principal instigateur de son départ par la presse catalane, qui a évoqué des raisons avant tout financières comme prétexte, Neymar Senior a été placé sous le feu des projecteurs depuis quinze jours. Au point même d'être comparé à un Oncle Picsou en version améliorée. Le cas de son père, c'est d'ailleurs probablement la plus grande surprise de son intervention. A écouter Neymar, son paternel lui aurait demandé de ne pas quitter le Barça. "Pour la deuxième fois de ma vie, je vais contredire mon père. Papa j'ai compris et je respecte ton opinion mais ma décision est tombée. Je te demande de m'aider comme tu l'as toujours fait", a écrit mot pour mot le Brésilien qui a décidé d'assumer tout seul son choix de quitter Barcelone.

Neymar rend un vibrant hommage à Messi

Dans son laïus, Neymar n'a pas oublié de revenir sur ses années Barça. Principalement sur son trio d'attaque formé aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez depuis l'automne 2014. Messi, l'ami, le modèle, justement. Pour l'ancien de Santos, l'Argentin a été ce qui se faisait de mieux. "J'ai eu l'honneur d'évoluer avec le meilleur sportif que j'ai pu voir dans ma vie et je suis certain que je ne verrai jamais un autre joueur meilleur comme Lionel Messi qui est devenu mon coéquipier ainsi que mon ami que ce soit sur ou en dehors du terrain", a ajouté Neymar. "J'ai été fier de jouer à tes côtés. J'ai formé un trio d'attaquant aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez qui est resté dans l'histoire. J'ai conquis tout ce qu'un sportif a pu conquérir. J'ai vécu des moments inoubliables. J'ai vécu dans une ville qui est plus qu'une ville, c'est une véritable patrie. J'aime Barcelone et la Catalogne. Mais un sportif (moi) a besoin de défis."

Le FC Barcelone, quatre années d'une vie riche. Une vie qui appartient désormais au passé. "Le FC Barcelone a été plus qu'un défi. J'ai pu jouer avec de très grands joueurs, que j'incarnais en jouant aux jeux vidéos. Je suis arrivé au FC Barcelone à 21 ans, avec des challenges dans la tête. Je me souviens de mes premiers jours au club, partageant le vestiaires avec des idoles comme Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Piqué et Busquets et d'autres avec l'expectative de jouer dans un club qui est plus qu'un club. "Més que un club." Neymar, souvent adulé par les supporters catalans est désormais devenu aux yeux de ces derniers un simple souvenir. Celui d'une époque déjà révolue.