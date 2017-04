Nice, là où le PSG peut perdre ses derniers espoirs

Le contexte

Il n'y aura pas qu'un doux parfum de Ligue des champions dimanche soir à l'Allianz Rivera. Même si Nice et le PSG sont d'ores et déjà assurés de terminer sur le podium en fin de saison et de disputer, au moins, le 3e tour préliminaire de la C1 en 2017/2018. Non, ce choc a une autre dimension. Et l'odeur d'un tournant du championnat. Surtout depuis que Monaco a renversé Toulouse (3-1) samedi pour prendre trois points d'avance sur les Parisiens en tête du classement.

Ce déplacement à Nice, ça ressemble furieusement à un match à quitte ou double pour le PSG. Avec seulement quatre matches à disputer avant le verdict final, et alors que l'ASM a un avantage considérable à la différence de buts (+65 contre +48), un faux-pas sur la Côte d'Azur mettrait vraisemblablement un terme aux derniers espoirs du PSG de conserver son titre. Et l'hypothèse de voir Paris abandonner des points à l'Allianz Rivera existe, réellement.

Mathématiquement, les Aiglons, qui pointent à six longueurs du PSG et neuf de l'ASM, sont encore en mesure d'accrocher la deuxième place, voire de remporter le titre. Mais le Gym n'a pas fait de l'une de ces deux premières place un objectif. Sa saison est d'ores et déjà réussie et il a le loisir d'aborder cette rencontre sans pression, contrairement à Paris. Et l'OGCN peut s'appuyer sur sa qualité de jeu et son remarquable bilan à domicile pour tenter de s'offrir une victoire de prestige face au quadruple champion de France en titre.

Seri (Nice), auteur d'un doublé face à NancyAFP

Il pourra aussi compter sur l'ensemble de ses arguments offensifs pour contrarier le PSG. Et notamment Mario Balotelli, qui pourrait débuter la rencontre. En face, les Aiglons ne retrouveront pas Hatem Ben Arfa, une nouvelle fois absent du groupe composé par Unai Emery, tout comme Javier Pastore et Layvin Kurzawa, blessés. Mais le PSG, qui n'a pas à puiser dans ses réserves face à Monaco mercredi en demi-finale de la Coupe de France (5-0), a un effectif suffisamment profond pour aligner une équipe capable de gagner ce match à quitte ou double.

Le joueur à suivre : Edinson Cavani

Il avait sauvé le PSG au match aller, en inscrivant ce doublé qui avait permis à son équipe de revenir de 0-2 à 2-2 au Parc des Princes. Ce n'était pas la première fois, ni la dernière, que Cavani tirait Paris d'un mauvais pas cette saison. El Matador réalise une saison exceptionnelle avec 45 buts inscrits toutes compétitions confondues et le PSG aura encore grand besoin de son prolifique buteur uruguayen pour ramener une victoire de l'Allianz Rivera. Ses espoirs de conserver son titre passent par là.

Edinson Cavani buteur lors de PSG - Nice en Ligue 1 le 11 décembre 2016AFP

Trois stats à avoir en tête

8 : Nice n'a remporté aucun de ses 8 derniers matches face au PSG. Les Aiglons ont enregistré 7 défaites et 1 nul face aux Parisiens durant cette période. Mais ce nul, c'était justement lors du match aller, au Parc des Princes (2-2).

8. : Le PSG reste sur 8 victoires consécutives à l'extérieur avant ce déplacement à Nice. C'est la plus longue série en cours en Ligue 1. C'est aussi la plus longue dans l'histoire du club de la capitale en L1.

22 : Nice n'a plus perdu sur son terrain depuis 22 matches en Ligue 1, enregistrant 18 victoires et 4 nuls durant cette période. La dernière défaite des Aiglons devant leur public en championnat remonte à plus de 14 mois. C'était face à Bastia, le 26 février 2016 (0-2).

Ils ont dit

Unai Emery (entraîneur du PSG)

" Monaco est devant mais nous ne pensons qu'à nous, nous ne pensons qu'à gagner tous les matches qu'il nous reste à disputer. "

Vidéo - "Nice, c'est un grand défi pour le PSG" 01:59

Lucien Favre (entraîneur de Nice)

" C'est un match qui peut conditionner le championnat. Il y a une lutte entre Paris et Monaco, mais nous n'avons pas à nous inquiéter de ça. On doit continuer à jouer comme ces derniers temps. "

Dante (défenseur de Nice)

" On a une motivation en plus. Pas parce qu'on les respecte plus. Mais face à des joueurs de classe mondiale, on a tous envie de voir où nous en sommes. "

Notre avis

Gagner à Nice, c'est dans les cordes du PSG. Les Parisiens feront face à une très forte opposition. Dans le jeu, mais aussi dans l'approche tactique du match, Lucien Favre et ses hommes ont des arguments pour gêner les Parisiens. Mais l'équipe d'Unai Emery évolue à un niveau supérieur par rapport au match aller, elle réalise une très bonne année 2017 en championnat et l'obligation de ne pas se laisser décrocher par Monaco devrait lui donner une motivation supplémentaire pour décrocher cette victoire impérative pour rester dans la course au titre.