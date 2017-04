Nice-Paris : La seule ombre au tableau pour le PSG, c'est Monaco

Il est difficile de savoir ce que l'avenir réservera à Unai Emery. De savoir si l'entraîneur du PSG sera conservé en cas d'échec dans la quête d'un cinquième titre consécutif pour le club de la capitale. Si Monaco viendra mettre un terme à la suprématie parisienne et placer le technicien espagnol dans des conditions délicates pour garder son poste. L'ASM pourrait bien faire le malheur d'Emery. Elle le fait déjà d'ailleurs.

Le drame actuel de l'ancien entraîneur sévillan, c'est bien de ne pas être en tête du classement. Alors que son bilan comptable n'appelle rien d'autre que ce fauteuil de leader occupé par Monaco. Clairement, Emery n'a pas à rougir face à ses prédécesseurs. Avec 80 points au compteur après 34 journées, son équipe affiche le troisième bilan de l'ère QSI à ce stade de la saison. Seuls le PSG de 2013-14 (82) et celui de la saison passée (86) comptaient plus de points que le sien à quatre journées de la fin de la saison.

Vidéo - PSG - Emery : "Le titre reste notre objectif" 00:23

Emery ne pourra pas faire mieux que Blanc la saison passée. Il ne pourra pas atteindre le record de 96 points établi par le club de la capitale en 2015-16. Au mieux, c’est-à-dire dans l'hypothèse où il remporte ses quatre derniers matches, Paris totalisera 92 points. Cela ne lui suffira pas forcément pour être champion, ce qui en dit au passage très long sur l'incroyable saison de Monaco. Mais ce serait quand même le deuxième bilan comptable sur une saison en championnat pour le club de la capitale depuis le début de l'ère QSI.

Total après 34 journées Total après 38 journées 2011-12 67 points 79 points 2012-13 73 points 83 points 2013-14 82 points 89 points 2014-15 71 points 83 points 2015-16 86 points 96 points 2016-17 80 points ? (Max. : 92 points)

Pour une première saison au club, ce serait respectable. D'autant que le PSG d'Emery n'avait pas réalisé une grande première moitié de saison, marquée par quatre défaites. La deuxième est, en revanche, des plus remarquables. En 15 matches en 2017, le PSG a signé 13 victoires et deux nuls, face à Monaco (1-1) et Toulouse (0-0). Soit un total de 41 points sur 45 possibles. Aucun de ses prédécesseurs sous l'ère qatarie n'avait atteint la barre des 40 points sur cette période de la saison allant de la 20e à la 34e journée.

Total entre la 20e et la 34e journée 2011-12 27 points 2012-13 35 points 2013-14 38 points 2014-15 33 points 2015-16 35 points 2016-17 41 points

Mais l'ASM de Jardim fait aussi bien sur cette phase retour. Les Monégasques totalisent eux aussi 41 points depuis le début de l'année civile et affichent le même rythme que le quadruple champion de France en titre. Avec son bilan actuel, Emery aurait été en tête du championnat à ce stade de la saison les années précédentes. Malheureusement pour l'Espagnol, ce n'est pas ce qui sera retenu en fin de saison si Monaco s'accroche jusqu'au bout à la tête du classement.