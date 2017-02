Nice renverse Montpellier grâce à un doublé de Le Bihan et revient à hauteur de Monaco

C'est une histoire magnifique. Et elle fait tout le bonheur de Nice. Longtemps menés au score par Montpellier, les Aiglons ont renversé la situation pour s'imposer devant les Héraultais vendredi à l'Allianz Riviera, en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (2-1). Et cette victoire, ils la doivent à un revenant, Mickaël Le Bihan, auteur d'un doublé qui permet provisoirement à la formation de Lucien Favre de revenir à la hauteur de Monaco en tête du classement, et de prendre trois longueurs d'avance sur le PSG, désormais troisième.

Dire que Le Bihan a attendu ce moment relève de l'euphémisme. L'attaquant niçois faisait son grand retour après avoir été éloigné des terrains durant 17 mois en raison d'une blessure au tibia. Son courage pour arriver au bout de cette longue période d'indisponibilité a été récompensé en cinq minutes. Le laps de temps qui a séparé son entrée en jeu à la place d'Anastasios Donis (60e) et son but égalisateur, d'une frappe à l'entrée de la surface (1-1, 65e). C'était déjà beau. Mais le meilleur restait à venir. Servi par Arnaud Souquet, l'ancien Havrais a fait chavirer tout un stade en trompant Laurent Pionnier d'une frappe instantanée pour donner la victoire aux siens (2-1, 86e).

Et Boudebouz a failli tout changer

L'histoire aurait probablement été bien différente pour Nice sans Le Bihan, tant les Aiglons n'arrivaient pas à trouver l'ouverture face à une équipe montpelliéraine décidément très solide sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Jusqu'à l'heure de jeu, le MHSC avait récité une partition proche de la perfection, neutralisant les Aiglons grâce à un gros travail pour bloquer les couloirs et les inspirations de Jean-Michael Seri dans l'axe. Et profitant de la moindre erreur niçoise, à l'image du but plein d'opportunisme de Steve Mounié après un dégagement de Souquet contré par Cyprien (0-1, 9e).

Les Héraultais pourront nourrir des regrets. Car ils n'ont pas su tenir le même rythme à partir de l'heure de jeu et empêcher Nice de refaire surface. Ils ont probablement eu le tort de trop reculer aussi. Et leur réveil après le deuxième but niçois a été trop tardif. Même s'il a failli être payant. Pour quelques centimètres. Mais le coup franc magnifiquement frappé par Ryad Boudebouz n'a trouvé que le poteau de Yoan Cardinale (90e+2) et Montpellier a dû se résoudre à quitter l'Allianz Riviera sur une défaite. Au goût amer, tant le MHSC, 10e au classement, a longtemps donné l'impression de mériter mieux. Mais les hommes de Gasset n'étaient pas les héros de l'histoire. Le héros, c'était Le Bihan.