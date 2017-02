Nice: sans Balotelli à Rennes

L'avant-centre italien, qui ne s'était pas entraîné vendredi, officiellement pour le même motif, avait commencé sur le banc mercredi lors de la victoire contre Saint-Étienne (1-0), et n'était entré en jeu qu'à la 82e minute. "Super Mario" (9 buts en 13 matches de L1) s'était aussi montré très énervé et déçu à l'issue de la défaite dans le derby à Monaco (3-0) le week-end dernier.Le défenseur Malang Sarr, "mis au repos", manquera également le déplacement en Bretagne, ainsi que les blessés Ricardo et Olivier Boscagli.