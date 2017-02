Nice s’impose à Lorient malgré l’expulsion de Balotelli (0-1), Lille gagne à Caen (0-1)

Lorient - Nice : 0-1

Nice est toujours là. Vainqueur à Lorient (0-1), le Gym s’est emparé provisoirement de la deuxième place du classement un point devant le PSG, qui recevra Toulouse dimanche (21h00), et revient à trois longueurs de Monaco. Titulaire, Mario Balotelli est resté discret jusqu’à son expulsion, vraisemblablement pour des mots avec l’arbitre Tony Chapron (68e). Wylan Cyprien, à l’origine et à la conclusion du but de la formation de Lucien Favre, a été bien plus à son avantage. Lorient, maladroit, malchanceux, ou victime d’un grand Yoan Cardinale (55e, 79e, 84e et 89e), reste lanterne rouge.

Ce qu’on en retient : Pas l’expulsion de Balotelli, mais bien cette victoire qui laisse Nice dans la course au titre. Les Aiglons s’accrochent !

Mario Balotelli - OGC Nice 2017AFP

Angers - Nancy : 1-0

Angers n’a pas perdu de temps. Un but dès la 5e minute de jeu de Jonathan Bamba sur une remise de Cheikh Ndoye lui a permis de s’imposer sur son terrain devant Nancy (1-0). Un succès qui permet aux Angevins de faire un bon jusqu’à la 12e place du classement. L’ASN, en panne d’efficacité à l’image d’une tête non cadrée de Loïc Puyo (58e), reste dans une situation délicate à la 16e place, deux points devant Caen, 18e.

Ce qu’on en retient : Le regain de forme angevin. Dans les résultats, mais aussi dans le jeu. Le chemin vers le maintien est encore long, mais le SCO est au moins sur la bonne voie.

Caen – Lille : 0-1

Le public présent à Caen a assisté à une drôle de rencontre. Celle-ci a d'abord été très faible en spectacle sur la pelouse, les deux équipes étant incapables de produire du jeu. Les Normands ont en prime perdu Hervé Bazile (10e) et Jean-Victor Makengo (35e) sur blessure au cours de la première période. De quoi les plonger dans le doute.

Mais l'espoir a de nouveau jailli dans l'esprit des hommes de Patrice Garande après l'expulsion d'Adama Soumaoro (63e). Un espoir rapidement douché par Anwar El Ghazi (69e), buteur pour la première fois sous les couleurs de Lille. Franck Passi peut avoir le sourire. Sa première à la tête du LOSC, dorénavant 14e, s'est soldée par un succès. L'essentiel est là, reste maintenant à travailler le fond. Pour Caen, 18e, cette troisième défaite de rang fait mal.

Ce qu'on en retient : Lille met fin à une série de trois matches sans victoire pour la première de Franck Passi.