OL-Dijon (4-2) - Balmont enrage : "On se fait entuber"… et Aulas l'attaque sur son physique

Cette fois, c'était trop, Florent Balmont ne pouvait pas le garder pour lui. Il faut dire que le penalty accordé à Lyon en fin de match face à Dijon (4-2) est plus que discutable. Bien sûr le bras de Tavares heurte Diakhaby. Mais le défenseur lyonnais est loin du ballon. Pour le milieu de Dijon, c'en est trop : "On se fait entuber à chaque match, contre Lyon, Saint-Etienne, Lorient…", a enragé Balmont. "Tous les weekends, il y a ce type de protection. Baptiste Reynet (le gardien) avait le ballon facilement. Qu’est-ce qu’on va siffler un pénalty comme ça ! Si on veut que l'on descende en L2, il faut le dire."

"OK, Lyon mérite de gagner, ils se sont procurés beaucoup plus d'occasions que nous mais au bout d'un moment il faut arrêter", a fustigé le gardien Baptiste Reynet, auteur de nombreuses parades déterminantes, au micro de BeIN Sports. "On est un petit club, si on nous aide pas, si les arbitres ne nous respectent pas, on ne va pas aller bien loin. Au bout d'un moment quand on prend des buts comme cela, on en a plein le cul".

Aulas : "Balmont est remonté contre tout ce qui le dépasse par la taille"

"Comme on ne gueule pas, on est un petit club tranquille où tout le monde est zen... Il est là le problème", a encore déploré Balmont, constatant la différence de traitement entre les clubs modestes et les autres, Lyon en tête. "Le problème est là: ce sont les gros clubs pour qui on va siffler facilement et pour eux c'est facile."

Des propos qui n'ont pas plus au boss de l'OL, Jean-Michel Aulas. Le président des Gones a remis Florent Balmont, pur produit du centre de formation lyonnais, à sa place : "Dijon est mauvais joueur. Balmont est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui le dépasse par la taille." Le milieu d'1,68m appréciera l'attaque sur le physique et aura une raison de plus de fulminer après un déplacement qu'il n'est pas près de digérer.