OM : pourquoi ça (re)marche

Depuis plusieurs matches, les cossus salons de l'Orange Vélodrome accueillent des visiteurs inhabituels. La nouvelle direction de l'OM envoie régulièrement des invitations aux clubs amateurs de la région. Présidents et directeurs sportifs des équipes voisines de Marseille assistent ainsi aux rencontres de l'équipe de Rudi Garcia. Surtout, ces représentants du "football vrai" peuvent échanger avec les pontes du club olympien. Car Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta prennent le temps de dialoguer avec leurs hôtes d'un soir. C'est une des nouveautés de l'OM version McCourt : retisser les liens avec les clubs provençaux.

Vidéo - Garcia : "Evra et Payet vont aider les autres à être meilleurs" 02:36

Ces rencontres avec les clubs locaux sont l'occasion pour le président de l'OM et son directeur sportif de se rendre compte des difficultés de gestion des clubs amateurs. Et des rancœurs que peuvent nourrir les petits clubs face à l'ogre marseillais. Lors de la rencontre face à Montpellier (5-1), un président s'en est pris vertement au club olympien. Il reprochait le pillage permanent de ses meilleurs éléments par l'OM.

"Vous nous prenez tous nos minots dès que vous pouvez le faire ! On ne peut pas continuer comme ça !" Courroucé, le dirigeant mécontent est pourtant reparti rasséréné du Vélodrome. Car Eyraud a tenu un discours résolument proche des clubs limitrophes de Marseille. "Notre volonté est de vous aider à progresser, pas de vous mettre des bâtons dans les roues", expliquait en substance le président de l'OM. Des conventions sont sur le point d'être signées avec plusieurs clubs, prouvant ainsi la bonne volonté du club phare de la région provençale.

Eyraud s'est pris au jeu

Rompant avec leurs prédécesseurs, les dirigeants de l'OM souhaitent redonner une nouvelle image au club olympien. "Notre volonté est de renouveler notre capital sympathie, explique-t-on du côté de la Commanderie. Il faut que les gens retrouvent le sourire et l'envie de revenir au stade. L'OM doit être leur rayon de soleil." A chaque match, les opérations commerciales se succèdent.

Et le public répond de plus en plus présent. La veille de la venue de Lyon en Coupe de France, 12 000 billets ont été vendus en une journée grâce à une politique tarifaire "agressive" (tickets à 5 euros). En lien avec le district de Provence, des réductions importantes permettent aux licenciés de clubs de football de la région de venir au stade à moindre frais. Et le spectacle est maintenant au rendez-vous.

Dimitri Payet au VélodromeAFP

Car si les supporters sont de retour au Vélodrome, c'est aussi parce que le redressement sportif est bien présent. Le mercato hivernal a permis de redonner (beaucoup) d'espoirs aux Marseillais. Patrice Evra, Morgan Sanson, Grégory Sertic et surtout Dimitri Payet ont débarqué sur la Canebière. Un message très fort envoyé par la direction olympienne. Frank McCourt a décidé de renforcer son effectif dès le mois de janvier. Pas question pour lui de faire les soldes. Son recrutement d'environ 43 millions d'euros a rassuré tous les amoureux du club marseillais. Et la spirale positive actuelle semble pouvoir mener l'OM vers de beaux lendemains. Plus que satisfait de la gestion du mercato, Rudi Garcia confie en privé être impressionné par la capacité d'adaptation de Jacques-Henri Eyraud au milieu du football. Le patron de Paris Turf s'est réellement pris au jeu de l'OM.

McCourt comme Bielsa

Si le président de l'OM semble très à l'aise dans son nouveau costume, l'actionnaire du club olympien prend aussi beaucoup de plaisir avec son nouveau jouet. Profitant d'un mercredi après-midi ensoleillé à la Commanderie, Frank McCourt a longtemps assisté à l'entraînement… des U13 de l'OM. Impressionné par la dextérité des jeunes pousses olympiennes, le milliardaire américain a tenu à rester jusqu'à la fin de la séance pour saluer les minots. "Vous êtes l'avenir du club", a lancé McCourt aux jeunes marseillais en leur serrant la main. Les éducateurs présents ce jour-là au bord du terrain ont vraiment apprécié ce petit geste du président. "L'ancien patron n'était jamais venu nous voir, lance ainsi un entraîneur de catégories de jeunes. Voir un grand responsable venir nous regarder, ça nous a rappelé Marcelo Bielsa et son staff..."

Jacques Henri Eyraud et Franck McCourt lors de PSG - Marseille en Ligue 1 le 23 octobre 2016Panoramic

Plus à l'écoute du club et de toutes ces composantes, la direction de l'OM n'a évidemment pas oublié de placer les groupes de supporters au centre de son projet "OM champion". Eyraud est en contacts réguliers avec l'ensemble des associations. Même si des différents peuvent encore exister avec certains groupes, les discussions s'engagent toujours dans le but de trouver une issue favorable pour tous. "On sent que l'on est plus écouté qu'avant, confie un responsable du Virage Nord. Ça fait du bien de voir que l'on a quelqu'un d'ouvert en face de nous."

Pour arriver à créer un nouveau climat de sérénité au sein du club, les dirigeants n'ont pas hésité à renouveler plusieurs cadres. Comme sur le terrain, le mercato a été rondement mené dans les couloirs des bâtiments administratifs de la Commanderie. Sécurité, staff médical, service financier : là aussi, l'OM a misé sur les bons chevaux. Replacé dans le sens de la marche en un peu plus de trois mois, le club marseillais doit maintenant continuer sa progression. "On ne veut surtout pas brûler les étapes", confie-t-on en haut lieu. Ambitieux, l'OM compte malgré tout garder les pieds sur terre.