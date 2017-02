OM - PSG : Comment le Vélodrome veut faire basculer le classique

Jacques-Henri Eyraud s'apprête à vivre son premier classique à Marseille. Le nouveau président de l'OM piaffe d'impatience de pouvoir assister à cette rencontre unique. Et se délecter du tifo préparé par les supporters olympiens. Dimanche soir, les fans marseillais déploieront une gigantesque animation dans les deux virages du stade. "On ne refera pas un tifo qui couvre tout le stade comme il y a deux ans avec Bielsa, explique un responsable de club de supporters en virage Nord. Ce tifo sera uniquement présent dans les deux virages. Mais je peux vous promettre que ce sera monstrueux quand même. Tous les supporters travaillent ensemble pour réussir cette animation." Exposant fièrement le tifo du clasico de 2015 sur son ordinateur, Eyraud sera peut-être amené à actualiser son fond d'écran avec la version 2017.

Pointant à 17 points du PSG au classement, l'OM aura bien besoin de son public pour tenter de faire tomber les récents vainqueurs du Barça en Ligue des champions. Les fans olympiens veulent transformer le Vélodrome en un volcan incandescent. Le club marseillais entend approcher les 65.000 personnes présentes boulevard Michelet. Profitant de la décision préfectorale d'interdiction de déplacement des supporters du PSG, l'OM a pu récupérer près de 2.500 places allouées aux fans adverses. Ces billets ont vite trouvé preneurs. Tout comme les places vendues via le district de Provence. Un grand nombre de clubs de la région ont répondu favorablement à cette offre permettant aux jeunes footballeurs licenciés dans la région d'acquérir leur place plus de deux semaines avant l'événement.

Niang pour le coup d'envoi

Pour ce clasico, l'OM entend ne rien négliger. Ce sera notamment le cas dans les castings des invités. Ainsi, le club a pris soin de faire venir beaucoup d'anciens joueurs marseillais pour participer à cette fête au Vélodrome. Parmi eux, on citera Boli, Diawara, Dehu, Dib, Pardo et Wiltord. Le coup d'envoi sera par ailleurs donné par Mamadou Niang. A ses côtés, le rappeur marseillais Soprano lui donnera la réplique. Il fait partie d'un large aréopage de peoples convié à ce match. "On veut vraiment qu'ils gardent tous un grand souvenir de ce clasico, explique-t-on du côté de la Commanderie. L'organisation doit être parfaite afin de mettre l'équipe dans les meilleures conditions." Dans les causeries à ses joueurs cette semaine, Rudi Garcia a déjà insisté à plusieurs reprises sur l'importance de profiter de l'ambiance surchauffée du Vélodrome pour hisser le niveau de jeu de l'équipe.

Avant de disputer cette rencontre si singulière, les joueurs de l'OM ont fait le plein d'ondes positives. A l'issue de leur victoire face à Rennes (2-0) samedi dernier, ils sont allés saluer leur public. Les Olympiens ont renoué le lien avec leurs fans après une période de défiance. Les hommes de Rudi Garcia entendent bien profiter de leur série positive au Vélodrome pour faire chuter l'ogre parisien. Troisième meilleure équipe à domicile en championnat, l'OM n'a perdu qu'une seule fois sur son terrain cette saison en Ligue 1. C'était contre Monaco (1-4) le 15 janvier dernier. "On a retenu la leçon de cette rencontre, assure Thauvin. Et on veut montrer que l'on a progressé à nos supporters en accrochant le PSG."

Florian Thauvin (Marseille) après son but contre NancyPanoramic

Du bruit même pendant la mi-temps

Convaincus que leur équipe peut faire un coup contre Paris, les supporters marseillais ne faibliront pas en tribunes. "On a même prévu des animations à la mi-temps, prévient un des responsables des Dodgers. L'idée, c'est de faire du bruit de manière constante. Le volume sonore sera tellement élevé et continu que Paris doit en avoir mal à la tête…" Les animations continueront ainsi pendant la pause. Traditionnellement positionné à la mi-temps des matchs de L1, le challenge Orange -opposant deux équipes de jeunes de la région- sera l'occasion de voir fleurir plusieurs messages en tribunes. "Un de nos minots participe à ce challenge avec son club, précise un taulier du virage Nord. On va le supporter comme jamais. Et il a prévu de sortir une écharpe de l'OM sur le terrain." Le club olympien préférera sûrement ce geste à celui d'un jeune ayant profité de ce challenge Orange pour enlever son maillot et dévoiler une tunique aux couleurs… du PSG. "Depuis cet événement, on vérifie systématiquement les maillots des enfants participants à cette animation", souffle un organisateur. A Marseille, rien ne doit gâcher un clasique que l'on veut mémorable...