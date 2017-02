OM-PSG : L’entrejeu, cette bataille où l’OM n’est plus forcément battu d’avance

C’est toujours la même histoire depuis l’arrivée de QSI. Sur le terrain, tout est toujours possible sur un match. D'autant que les Olympiens ont pris l’habitude ces dernières saisons de tenir la dragée haute aux Parisiens et de faire valser, l’espace de quelques minutes, leurs certitudes. Mais Ibra et consorts ont toujours fini par avoir le dernier mot.

Cette saison, les forces en présence semblent encore nettement en faveur du PSG. Comment affirmer le contraire ? La défense olympienne, véritable point faible de l’équipe de Rudi Garcia, est à des années-lumière du quatuor défensif parisien. Et la ligne d’attaque marseillaise, bien que boostée par l’arrivée de Payet, souffre de l’absence de Gomis. Surtout qu’en face, Draxler, Cavani et Di Maria sont en pleine bourre.

Vidéo - Sertic, Payet, Rolando... Garcia et le point infirmerie avant OM-PSG 01:01

Sanson a tout changé

Mais si un secteur semble s’être rééquilibré, c’est bien le milieu de terrain. Principalement depuis cet hiver. Le propos n’est pas ici de dire que l’OM est devenu meilleur que le PSG dans ce compartiment de jeu tant les ressources parisiennes sont supérieures à celles de l’OM. Il n’empêche, depuis l’éclosion de Maxime Lopez et l’arrivée de Morgan Sanson, les Marseillais ont de quoi regarder l’entrejeu parisien dans le blanc des yeux. Voire prendre le meilleur.

En box-to-box, Morgan Sanson a déjà changé le visage marseillais. Passeur décisif face à Rennes (2-0) lors de la dernière journée, l’ancien Montpelliérain a apporté le liant qui manquait jusqu’à présent à l’OM. Ses capacités techniques et son goût pour la projection en font un relai idéal pour initier les mouvements offensifs, surtout quand ses défenseurs ne sont pas spécialement connus pour leur qualité de relance.

Morgan SansonPanoramic

Lopez, le nouveau Verratti ?

Si Sanson et Rabiot (ou Matuidi) risquent bien de s’échanger quelques amabilités, le duel le plus scruté sera évidemment celui entre Maxime Lopez et Marco Verratti. Le premier a souvent été comparé au second alors même que le Parisien a déjà prouvé sa valeur à des échelons bien supérieurs que ceux connus par le minot marseillais.

Il n’empêche, les deux hommes ont un point commun : ils sont le centre névralgique de leur équipe. Si Thiago Motta est celui qui touche le plus de ballons par match au PSG (103 de moyenne), Marco Verratti le suit de peu (96) avec une différence : c’est par lui que se lance les attaques. Même raisonnement pour Lopez qui est le relai privilégié de ses coéquipiers (73) même s’il est loin de son homologue parisien tant le jeu de passes marseillais est moins fluide que celui du PSG. Mais la comparaison statistique tient la route.

Le minot marseillais crée certes plus d’occasions que son rival parisien mais pêche dans une qualité pas assez reconnue à Verratti : sa capacité à gratter des ballons et à gagner des duels, souvent défensifs.

Alors que l’OM a les cartes en main pour peut-être priver le PSG du titre en cas de succès, la réussite de son trio médian sera capitale dans cette quête. Vainqueur-Lopez-Sanson ont une tâche : prouver qu’en six mois, le nouvel OM a déjà rattrapé du terrain sur son ennemi intime. Quitte à le dépasser l’espace de 90 minutes.