OM - PSG : Morgan Sanson remplaçant, Javier Pastore et Lucas titulaires

Rudi Garcia et Unai Emery ont décidé de prendre tout le monde de court. Ce dimanche, pour le choc OM-PSG (21h), les deux techniciens ont fait des choix de compositions inattendus. Côté olympien, c'est l'absence de Morgan Sanson, excellent le week-end dernier, qui pose question. L'ancien de Montpellier est remplacé par André-Frank Zambo Anguissa au milieu aux côtés de William Vainqueur et Maxime Lopez. Devant, en l'absence de Bafétimbi Gomis, c'est Clinton Njie qui sera en pointe. Annoncés incertains, Patrice Evra et Dimitri Payet sont bien présents.

La compo de l'OM : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Evra (cap.) - Lopez, Vainqueur, Anguissa - Thauvin, Njie, Payet.

Mais c'est du côté de Paris que les changements sont les plus importants. Si Thiago Silva fait son retour dans l'axe, c'est sur les ailes qu'Unai Emery a surpris. Brillants face au Barça, Angel Di Maria et Julian Draxler sont remplaçants. A leur place, ce sont Lucas et surtout Javier Pastore, très souvent forfait cette saison, qui officieront. Reste à savoir si cela sera avec la même réussite que les habituels titulaires.

La compo du PSG : Trapp - Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas, Cavani, Pastore