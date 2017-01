Pas intéressé par la Chine, Di Maria rêve toujours de gagner la Ligue des Champions avec le PSG

Comme de nombreux joueurs avant lui cet hiver, Angel Di Maria a été associé à un possible transfert en Chine. Une hypothèse renforcée par les connections de son agent Jorge Mendes sur place, ainsi que ses performances décevantes cette saison au Paris Saint-Germain après un premier exercice globalement positif.

Interrogé par ESPN Argentina, El Fideo a toutefois tenu à mettre les choses au clair, il veut rester au PSG : "Je suis très bien ici, ma famille aussi, et il me reste deux ans de contrat. C'est la première fois que j'ai l'occasion de m'exprimer depuis que les rumeurs sont sorties. Je le répète, je suis très content d'être ici, ma famille se sent bien également, ce qui est très important pour moi. Je vais donc honorer mon contrat jusqu'au bout." a-t-il promis.

Débarqué au PSG en août 2015 contre 63 millions d'euros, l'international argentin de 28 ans entend rester au PSG au moins jusqu'en 2019, avec une idée bien précise en tête : "Certains ont l'espoir d'aller jouer en Chine, où il y a beaucoup d'argent, mais moi non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère rester ici, où je suis heureux, et atteindre l'objectif que je me suis fixé : remporter la Ligue des Champions avec le PSG."