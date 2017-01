Pour devenir la meilleure attaque de l’histoire, Monaco va (encore) devoir accélérer la cadence

Encore un carton. Facile vainqueur de Lorient ce dimanche (4-0), l’AS Monaco s’est offert deux points d’avance en tête du championnat et a régalé une nouvelle fois les rares spectateurs de Louis-II. Quatre buts en un match, c’est presque devenu une norme cette saison pour la bande de Jardim. C’est simple, avec 64 buts en 21 matches, Monaco a d’ores et déjà battu son total de buts sur les 11 dernières saisons. En 2002-2003, les coéquipiers de Ludovic Giuly avaient inscrit 66 buts. Une marque qui ne va pas tarder à être dépassée.

Mieux, en infligeant cette claque à des Merlus sans défense, Monaco a déjà fait mieux que la saison passée toutes compétitions confondues. La saison dernière, en 52 matches, les coéquipiers de Fabinho avaient marqué 86 buts. Avec la dernière réalisation de l’après-midi, signée Germain, c’est 87 pions que Monaco a marqués. En seulement 34 matches.

Le Racing est encore devant

Alors, Monaco peut-il aller chercher le " titre honorifique" de meilleure attaque de l’histoire ? Oui, à condition d’accélérer. Cela peut paraître fou mais Monaco est encore derrière le Racing, version 1959-1960, qui avait signé 118 buts à la fin de saison. Après 21 journées, le RC Paris en était à 68. Monaco affiche 64 au compteur. Autrement dit, c’est encore largement jouable à condition de donner des punitions à tout le monde. La Ligue 1 et le PSG, prochains adversaires du leader monégasque, sont prévenus.