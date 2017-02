Près de deux mois après, Toulouse a retrouvé la voie du succès et avec la manière

Le mercato toulousain a frappé. Et le TFC est reparti de l'avant, près de deux mois après son dernier succès, le 10 décembre dernier. Après quatre revers de rang en L1 sans le moindre but inscrit et cinq matches sans victoire en championnat, Toulouse a renoué avec le succès en s'imposant contre Angers (4-0). Cette large victoire, construite après la pause, porte l'empreinte des recrues de la ville rose : Andy Delort et Corentin Jean, tous les deux titulaires, et tous les deux décisifs.

Servi par l'ex-Monégasque, Delort a fêté sa première avec le TFC en ouvrant le score (1-01, 47e). L'ancien Caennais n'aura pas mis longtemps à retrouver ses sensations en L1. Quelques minutes plus tard, Jean, lancé en profondeur, a obtenu un penalty sur une intervention manquée de Denis Petric, le portier d'Angers. Martin Braithwaite n'a pas tremblé et l'a transformé (2-0, 57e). Oscar Trejo, excellent dans cette rencontre, a ensuite tué le suspense (3-0, 69e) avant de voir Ola Toivonen enfoncer le clou en toute fin de rencontre (4-0, 89e).

Après un premier quart d'heure avec du rythme de la part des deux équipes, Angers a montré un triste visage. Au fil des minutes, le SCO, décevant dans le jeu et complètement dépassé après l'ouverture du score toulousaine, n'est pas parvenu à mettre en danger la défense du TFC et a livré une prestation inquiétante. Toulouse s'est de son côté réveillé de belle manière. Les recrues toulousaines n'y sont pas étrangères et c'est de bon augure pour ce TFC qui pointe à la 10e place de la L1 et prend six points d'avance sur son adversaire du jour, premier relégable (18e).