Présenté comme un plan B, Aubameyang serait tout proche d'un accord avec le PSG

Aubameyang au PSG, la saga continue. Loin d'être nouveau, l'intérêt parisien pour le buteur du Borussia Dortmund serait plus que jamais d'actualité, sur fond de départs annoncés de plusieurs joueurs offensifs (Jesé, Ben Arfa et Lucas Moura notamment). La semaine passée, c'est France Football qui a relancé la rumeur en révélant des discussions entre le PSG et le père du Gabonais, sous contrat jusqu'en 2020 avec le BvB.

Aubameyang, le plan B du PSG ?

Dans son édition de jeudi, Le Parisien confirme des contacts entre le PSG et l'entourage de l'ancien Stéphanois mais dément l'information de mercredi de SportBild. Le média allemand assurait que le PSG avait déjà proposé un contrat au joueur de 27 ans, sans en préciser les contours. La semaine passée, La Gazzetta dello Sport avançait elle que le PSG proposait 10 millions d'euros par an au Gabonais, également pisté par l'AC Milan (qui proposerait moins).

Pour Le Parisien, Aubameyang n'est pas la priorité du PSG en attaque, mais le plan B, en cas d'échec dans le dossier Alexis Sanchez, annoncé ces dernières heures dans le viseur du Bayern Munich et sous contrat jusqu'en 2018 à Arsenal, qui aimerait le conserver.

Accord PSG-Aubameyang très proche selon Bild

Outre-Rhin, le quotidien allemand Bild assure pour sa part ce jeudi que Patrick Kluivert est proche de sceller un accord avec Aubameyang après plusieurs réunions à Paris, et au téléphone, avec le joueur. Des chiffres sont même avancés : le PSG proposerait un contrat de trois ans à Aubameyang (durée assez courte d'ailleurs) ainsi qu'un salaire annuel de 14 millions d'euros.

Concernant le prix du transfert, Bild pense, comme Le Parisien, qu'il devrait se situer autour de 70 millions d'euros. Bild ajoute enfin que le dossier pourrait se décanter rapidement et qu'une annonce n'est pas à exclure début juin (le marché des transferts ouvre en France le 9 juin). Cette saison, sa quatrième à Dortmund, Aubameyang a inscrit 35 buts en 42 matches disputés, toutes compétitions confondues.