Présidence de la FFF : Jean-Michel Aulas rejoint la liste de Noël Le Graët

Le 18 mars prochain, la Fédération Française de Football élira son nouveau président. En poste depuis 2011, Noël Le Graët est candidat à sa propre succession. Et l'ancien président de Guingamp compte un nouvel atout de poids dans sa manche puisqu'il a convaincu Jean-Michel Aulas d'intégrer sa liste.

"J'ai dit à tous les membres du conseil que je répondais favorablement à la proposition qui m'a été faite par Noël Le Graët d'être sur sa liste" a ainsi confié ce matin à lequipe.fr Jean-Michel Aulas à l'issue d'une réunion du Conseil d'Administration de la Ligue Professionnelle de Football dont il fait partie. Si Le Graët venait à être réélu, Aulas aura 15 jours pour quitter son poste au CA de la LFP.

A deux mois et demi de l'élection, trois autres personnes sont candidates à la présidence de la FFF : l'avocat François Ponthieu, ancien patron de la DNCG, l'universitaire Jean-Pierre Clavier, cofondateur du Conseil national des supporters de football (CNSF) et Jacques Rousselot, actuel président de l'AS Nancy Lorraine.