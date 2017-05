PSG - Al-Khelaïfi l'assure : Emery et Motta ne partiront pas

Jorge Jesus ? Très peu pour Nasser Al-Khelaïfi. C'est tout du moins ce qu'a assuré le président parisien après la victoire de son club en finale de la Coupe de France contre Angers samedi. Plus que le match, c'est le futur proche du PSG qui brûlait les lèvres de tous les observateurs. Avec les rumeurs de plus en plus insistantes de la venue du technicien portugais sur le banc parisien et la piètre prestation de ses ouailles, Unai Emery semble plus que jamais sur un siège éjectable. Mais Al-Khelaïfi a tenu à vite éteindre tous les bruits de couloir.

"J’ai toujours dit que le coach allait rester la saison prochaine", a assuré le dirigeant parisien, sans équivoque. Avant de marteler : "Il va rester à 200%, nous sommes contents de lui et lui aussi est content d'être ici. On veut travailler ensemble la saison prochaine."

Malgré une saison mitigée avec "seulement" deux coupes nationales et le Trophée des Champions glanés, le président parisien ne veut pas se montrer alarmiste. Et refuse d'imputer un mauvais bilan à son coach. "Il faut reconnaître que ce n’était pas une bonne saison, mais on a quand même remporté trois titres, c’est pas mal. Bien sûr, on aurait aimé faire plus, mais nous sommes contents et fiers de tout le monde."

Du mouvement dans l'encadrement, pas pour Motta

Nasser Al-Khelaïfi a dans cette optique confirmé du mouvement dans l'organigramme de son club. "On va changer des choses à l’avenir, Il y aura des changements. (…) Le futur directeur sportif ne sera pas nommé ce soir mais on va y réfléchir cette semaine." Autre indication sur les dossiers chauds du moment, le dirigeant qatari a assuré que Thiago Motta allait "rester" au PSG. Pour cette fois (et pour le moment), Paris mise sur la stabilité pour construire.