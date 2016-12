PSG : Di Maria et Ben Arfa forfait, Motta bien là

Di Maria devra rester aux soins a annoncé le club sur son site internet sans préciser la nature de la blessure tandis qu'Hatem Ben Arfa se remet d'une côté fêlée et est en phase de reprise. En revanche le milieu italien Thiago Motta, un temps incertain, est bien présent dans le groupe parisien.

En ce qui concerne les blessés de longue date, Javier Pastore et Andrien Rabiot ne sont toujours pas aptes à faire leur retour. Le milieu argentin s'est blessé au genou lors du match contre Nantes le 19 novembre, et il n'a pas joué depuis. Adrien Rabiot est lui blessé à une cuisse depuis mi-novembre et sa première sélection en équipe de France, en match amical contre la Côte d'Ivoire. Les deux joueurs devront donc attendre 2017 pour rejouer avec le PSG.

En revanche, Emery est resté très évasif sur la situation des gardiens et a refusé de dire qui d'Alphonse Areola ou de Kevin Trapp serait titulaire. Ce match de la 19e journée contre la lanterne rouge lorientaise est essentiel pour le PSG, plongé en pleine crise après une succession de déconvenues dont une défaite à Guingamp samedi (2-1). Le PSG est troisième du championnat, à sept longueurs de Nice, déjà champion d'automne.