PSG-Lille (2-1) : Areola, la faute de trop ?

Et Barcelone se profile… Qui gardera les buts du Paris Saint-Germain face à l’ogre catalan ? Le match d’Alphonse Areola ce soir doit inquiéter les supporteurs parisiens qui espèrent un retour de Kevin Trapp avant mardi prochain. Après sa sortie le 29 janvier dernier, Unai Emery avait fait savoir que le portier allemand souffrait d’une blessure "musculaire" qui devait le tenir éloigné des terrains "quelques jours" seulement.

Une erreur qui aurait pu coûter deux points

Quelques jours qui auraient pu coûter cher au vu de l’énorme boulette d’Areola devant le LOSC. Alors que le PSG voguait vers son 16e succès de la saison, le gardien parisien a d’abord manqué son contrôle devant Bauthéac avant d’éliminer l’attaquant du LOSC. Sans doute enorgueilli par ce geste technique, Areola a alors tardé à dégager laissant son adversaire revenir et le gêner. Suffisant pour que le dégagement soit raté, ce qui a permis à De Préville d’égaliser.

Alphonse Areola a commis une grossière erreur face à LillePanoramic

Le but du Lucas, miraculeux pour Paris (qui aurait pu se retrouver à cinq points du leader Monaco), l’est aussi pour Areola qui devra néanmoins répondre aux critiques. C’était déjà un peu le cas sur la frappe de Bernardo Silva face à Monaco fin janvier (1-1). C’était aussi le cas face à Bâle en Ligue des Champions en novembre (1-1) et encore en décembre à Montpellier (0-3). N’en jetez plus…

Trapp reprend le dessus sans jouer

Et pourtant face à Lille, le portier du PSG avait un match difficile à gérer, à savoir ces rencontres où votre équipe domine et où vous devez être présent sur une ou deux actions, et l’avait fait comme un vieux briscard. Il était très concentré et explosif sur une tête de Béria au pied de son premier poteau juste avant la pause (38e). Pour le reste, l’action se déroulait loin de lui jusqu’à cette maudite 86e minute choisie par ses coéquipiers pour reculer, reculer et reculer encore…

Alors qu’il avait une occasion de reprendre le dessus sur Trapp, après avoir évolué dans les buts parisiens de la 5e à la 11e journée puis de la 14e à la 18e et enfin depuis son entrée face à Monaco, Areloa donne du grain à moudre à ses détracteurs. A voir la réaction de ses coéquipiers après son erreur (seuls Kimpembe et Rabiot sont venus le consoler), et la sienne après le match – réticent à fêter la victoire avec ses partenaires - on comprend qu’une partie de sa saison s’est jouée ce mardi soir au Parc face à Lille.

Et la timide défense de Lucas au micro de Canal+ après le match, "Areola ? On a confiance en lui, c’est un grand joueur. […] Cela arrive parfois, il a notre confiance" ne sera pas faite pour le rassurer. Unai Emery est venu à son secours en invoquant une erreur d’arbitrage : « Si l’arbitre siffle la faute sur Aréola, ça n’arrive pas ». Pas sûr ceci dit qu’il lui maintiendra sa confiance.