PSG - Monaco (1-1) : L'ASM a de la ressource et garde la tête

Le PSG semblait pourtant avoir fait le plus dur. Mais Bernardo Silva est passé par là. D'une frappe à l'entrée de la surface dans le temps additionnel, le stratège portugais de Monaco est venu répondre à l'ouverture du score d'Edinson Cavani et offrir le point du match nul à l'ASM dimanche soir, au Parc des Princes (1-1). Un point mérité et précieux, car il permet aux Monégasques de reprendre le fauteuil de leader momentanément abandonné à Nice, vainqueur un peu plus tôt de Guingamp (3-1). L'équipe de Leonardo Jardim devance les Aiglons à la différence de buts, et conserve trois longueurs d'avance sur celle d'Unai Emery.

Paris peut vraiment nourrir des regrets. Car les Parisiens avaient fait la différence dans ce match grâce à une erreur de Djibril Sidibé, une faute qui ne s'imposait pas sur un centre de Thomas Meunier convoité par Julian Draxler. Danijel Subasic était déjà parvenu à dégager le ballon du poing. Le gardien croate n'a en revanche rien pu faire sur le penalty provoqué par son coéquipier et transformé par Cavani (1-0, 81e), qui est désormais seul à la deuxième place du classement des buteurs dans l'histoire du PSG avec 110 réalisations.

Paris a trop reculé

Le PSG n'était vraiment pas malheureux à ce moment-là. Car, après une première période verrouillée, il avait considérablement souffert pour contenir l'attaque monégasque. Kevin Trapp a a dû s'employer devant Radamel Falcao (46e) puis Thomas Lemar (48e), avant de céder sa place sur blessure à Alphone Areola. La doublure de l'Allemand, tout heureux de voir Jemerson manquer un centre de Lemar (60e), a lui aussi été sollicité par Falcao (64e) et Tiémoué Bakayoko (65e). Paris a fait le dos rond pour laisser passer l'orage avant d'exploiter l'erreur monégasque.

Elle semblait fatale. Mais l'erreur fatale, elle a bien été parisienne. Car le PSG a eu le tort de trop reculer après l'ouverture du score de Cavani. L'avertissement de Kylian Mbappe, dont la reprise a été repoussée par Areola (90e+2), n'a pas suffi. Sur le corner qui a suivi, Bernardo Silva totalement libre de venir ajuster sa frappe à l'entrée de la surface, est venu sanctionner l'équipe d'Unai Emery (1-1, 90e+2). Et récompenser une équipe monégasque qui a su être présente au rendez-vous jusqu'au bout. Ce n’était pas le cas du PSG. Et il peut vraiment le regretter.