PSG - Monaco, c'est aussi Cavani contre Falcao

De loin, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Deux attaquants attirés par le but comme un prédateur par une proie en perdition. Eux, ce sont Edinson Cavani et Radamel Falcao. Arrivés le même été en France et devenus l'un après l'autre le transfert le plus cher de l'histoire de la Ligue 1, les deux avant-centres se retrouveront dimanche soir au Parc des Princes pour un duel au soleil.

Nés de l'autre côté de la planète, l'un en Uruguay, l'autre en Colombie, les deux "9" à l'ancienne partagent cet amour immodéré des filets. Ceux qui tremblent. Et un sens du but inné que deux actions résument au mieux. Plus que les mots.

Aussi beau soit-il, le retourné de Cavani est magnifié par son positionnement, qui sent l'erreur venir avant tout le monde.

Là aussi, il est question d'erreur. C'était mercredi face à Nancy (1-0), en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Qui est le premier à la retombée du ballon ? Falcao, évidemment. Tout sauf un hasard.

De plus près, néanmoins, les différences existent. Dans les chiffres, d'abord. Parce que si Edinson Cavani plane sur la Ligue 1 et le classement des buteurs du haut de ses 20 réalisations, d'ores et déjà son record hexagonal, Radamel Falcao évolue dans des eaux plus classiques, avec tout de même 12 réalisations au compteur. Mais ces douze buts signifient beaucoup pour un joueur qui n'est plus au sommet de ses qualités physiques. Une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche subie en janvier 2014 est passée par-là, ainsi que la longue errance anglaise qui a suivie.

Vidéo - Cavani-Falcao, le duel entre le Matador et le Tigre décrypté 01:00

Edinson Cavani, lui, a connu une trajectoire plus régulière et montante à Paris. De la frustration de jouer sur un côté pour laisser la place à Zlatan Ibrahimovic à cette saison où le Suédois et ses larges épaules ont quitté le navire, l'ancien Napolitain a parfois laissé transpirer ses états d'âme mais, toujours irréprochable dans son activité comme dans son comportement sur le terrain, a fini par trouver son bonheur. Et le PSG n'a pas vraiment à s'en plaindre. Même si l'on trouve encore quelques grincheux pour regretter quelques ratés inhérents à la vie d'un avant-centre, aussi talentueux soit-il.

" Il a toujours les mêmes qualités : c'est un très grand buteur "

De joueur de couloir travaillant à 200% pour le bien du collectif parisien, Edinson Cavani a mué cet été quand il est passé dans l'axe. Même s'il n'oublie jamais de faire office de premier rideau de fer, l'Uruguayen se perd moins dans les allers et retours incessants qui étaient liés à sa position dans un couloir. "Il joue plus axial et plus proche du but, explique Leonardo Jardim. Mais il a toujours les mêmes qualités : c’est un très grand buteur". Falcao n’est pas moins laudateur envers le 9 parisien : "C’est un grand joueur, un buteur, il l'a montré dans toutes les équipes avec lesquelles il a joué".

Vidéo - Guérin : "Cavani a une influence plus forte sur le jeu de son équipe que Falcao" 00:55

Radamel Falcao, lui, évolue toujours dans l'axe et nulle part ailleurs, gagne plus de duels (45% contre 22% à Cavani) quand l’Uruguayen est dans le registre de l’évitement ou la recherche de la profondeur. Mais, pour des raisons tactiques autant que physiques, ne se comporte plus en loup solitaire. Entouré de Germain et compagnie en pointe du 4-4-2 azuréen, il a appris à s'appuyer sur eux (14 occasions créées en L1 contre 8 à son alter ego parisien) et Monaco détonne cette saison avec un statut honorifique de meilleure attaque d’Europe (64 buts) que l’ASM vient défendre dimanche soir au Parc des Princes. Défendre, le mot est sans doute mal choisi. Ce n’est en tout cas pas celui que messieurs Falcao et Cavani utiliseraient…